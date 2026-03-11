Sur Internet, les sites qui proposent des tests de smartphones sont nombreux. Mais rares sont ceux qui testent vraiment les smartphones en laboratoire, avec des mesures fiables et précises doublées d’utilisation en conditions réelles. C’est ce que nous faisons chez Que Choisir , depuis très longtemps, à mesure que les nouveaux smartphones sortent dans le commerce. Qualité de l’écran, performances du processeur, autonomie, solidité, qualité des photos, des vidéos, protection de la vie privée… Nos experts ne laissent rien au hasard. Objectif : vous apporter toute l’information indispensable à un choix éclairé.

Performances, qualité photo et vidéo, multimédia : seuls nos tests en laboratoire révèlent les vraies performances

L’essentiel par Que Choisir Mise à jour : 15 nouveaux smartphones évalués en mars 2026 , vendus de 170 € à 1 899 €, et des fabricants capables du meilleur comme du pire.

, vendus de 170 € à 1 899 €, et des fabricants capables du meilleur comme du pire. Le piège de la photo et de la vidéo : Les capteurs photo vidéo des smartphones ont fait de réels progrès au cours des dernières années. Mais ils restent les grands sacrifiés (avec le processeur ) dès que les fabricants tirent les prix vers le bas.

: Les photo vidéo des smartphones ont fait de réels progrès au cours des dernières années. Mais ils restent les grands sacrifiés (avec le ) dès que les fabricants tirent les prix vers le bas. Alerte Solidité : Un smartphone bien équipé et performant ne vaut rien s’il est fragile ! Or, tous les smartphones que nous envoyons au labo ne résistent pas à notre test de résistance aux chutes .

Un smartphone bien équipé et performant ne vaut rien s’il est fragile ! Or, tous les smartphones que nous envoyons au labo ne résistent pas à notre . Verdict : Avec plus de 190 smartphones testés, le comparatif de Que Choisir vous aiguille au mieux selon vos besoins et votre budget.

Quelles nouveautés avons-nous testées ?

Nous avons intégré à notre comparatif les références les plus récentes du marché :

Comment avons-nous noté ces nouveautés ?

Pour garantir l'impartialité des résultats, les ingénieurs de Que Choisir appliquent un protocole strict. Contrairement aux sites qui se contentent de lister les caractéristiques des fabricants, nous vérifions si les promesses marketing sont réelles :

Écran et performances : Nous évaluons la résolution , la taille , la luminosité et le niveau de contraste . Des experts jugent également la lisibilité de l’écran et l’utilisation tactile (réactivité, précision, fonctionnement du zoom et défilement). Le processeur garantit la bonne marche générale d’un smartphone. Nous le mettons à l’épreuve pour voir si le smartphone rame.

Nous évaluons la , la , la et le niveau de . Des experts jugent également la de l’écran et l’utilisation (réactivité, précision, fonctionnement du zoom et défilement). Le garantit la bonne marche générale d’un smartphone. Nous le mettons à l’épreuve pour voir si le smartphone rame. Autonomie : Nous avons mis au point un banc d’essai qui simule un cycle d’utilisation comprenant des appels, la réception de SMS, la lecture de vidéo, la navigation sur Internet et des périodes de veille. L’autonomie de chaque appareil est ainsi mesurée dans des conditions réelles d’utilisation. Le temps de charge complet de la batterie compte.

Nous avons mis au point un banc d’essai qui simule un cycle d’utilisation comprenant des appels, la réception de SMS, la lecture de vidéo, la navigation sur Internet et des périodes de veille. L’autonomie de chaque appareil est ainsi mesurée dans des conditions réelles d’utilisation. Le temps de charge complet de la batterie compte. Qualité photo : Une mire de test permet de vérifier la résolution , la reproduction des couleurs , le vignettage , la distorsion ou encore le bruit de fond . Puis nous prenons des séries de photos dans différentes conditions de luminosité , avec et sans flash , avec et sans zoom , avec les appareils photo frontal et arrière.

Une mire de test permet de vérifier la , la , le , la ou encore le . Puis nous prenons des séries de photos dans différentes conditions de , avec et sans , avec et sans , avec les appareils photo frontal et arrière. Solidité : Vous ne connaissez pas encore notre célèbre test de chute ? Nous simulons deux cycles de 50 chutes sur du béton à 1 m de hauteur et constatons les dégâts. Parfois, il n’y en a aucun, parfois le smartphone est inutilisable. Nous le soumettons ensuite à la pluie, à l’immersion et aux rayures avec une pointe diamant.

La résistance des smartphones est éprouvée dans un tambour rotatif.

Pourquoi ce test est-il réservé à nos abonnés ?

L'indépendance de Que Choisir garantit une information indépendante et sans concession :

Tests en laboratoire : Contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous testons tous les smartphones avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs.

Contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous testons tous les smartphones avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs. Achat anonyme : Que Choisir achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n'entre dans notre labo.

achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n'entre dans notre labo. Expertise Labo : Utilisation d’un simulateur de chutes, d’une mire photo, ou encore de micros et d’écouteurs professionnels dans nos propres laboratoires pour des mesures physiques indiscutables.

Utilisation d’un simulateur de chutes, d’une mire photo, ou encore de micros et d’écouteurs professionnels dans nos propres laboratoires pour des mesures physiques indiscutables. 100 % Indépendant : Zéro publicité, zéro commission. Seul votre abonnement finance l'expertise technique des ingénieurs de Que Choisir et la rigueur de nos essais.

Il existe des smartphones à moins de 200 € et d’autres à près de 2 000 €. Évidemment, entre ces deux gammes de prix, il y a d’énormes différences d’équipements et de performances. En schématisant, on peut dire qu’un smartphone d’entrée de gamme, avec son écran peu lumineux, pas très réactif, son processeur lent et son appareil photo de piètre qualité ne sert qu’à téléphoner. À l’inverse, un smartphone hyper haut de gamme bénéficie des dernières technologies, remplace sans sourciller un très bon appareil photo, modifie les clichés et vous assiste au quotidien grâce à l’intelligence artificielle. C’est là que le marketing joue à fond. Entre les deux, de très nombreux modèles s’avèrent performants sans délaisser l’innovation, pour un budget plus raisonnable, autour de 500 €.

Vos questions sur le test Smartphones

Quel est le prix d’un bon smartphone ?

Dans notre test, on trouve des smartphones performants à partir de 300 €. À ce tarif, nous en avons même trouvé qui produisent des photos et des vidéos de qualité très correcte.

À quoi sert l’intelligence artificielle dans un smartphone ?

L’intelligence artificielle vous facilite la vie en résumant vos e-mails, les articles et documents un peu trop longs, en traduisant des pages en langues étrangères, en peaufinant les comptes rendus de réunion. Elle retouche aussi vos images et priorise vos différentes notifications.

Pourquoi n’y a-t-il plus de chargeur ni d’écouteurs dans la boîte ?

La réglementation européenne a évolué sur ce point, en libérant les fabricants de l’obligation de fournir un chargeur et des écouteurs pour réduire les déchets électroniques.

Quelle différence entre un smartphone Android et un iPhone ?

Choisir un smartphone, c’est d’abord choisir un écosystème, celui d’Apple (iOS) ou celui de Google (Android). Seuls les iPhone fonctionnent sous iOS. Les modèles des autres constructeurs fonctionnent sous Android.

Besoin d'aide pour comprendre les technologies avant de choisir ?

Pour bien déchiffrer les critères de nos tests et éviter les erreurs à l'achat, découvrez les conseils détaillés de nos ingénieurs.

→ Lire notre Guide d'achat Smartphone