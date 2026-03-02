Entre une machine à laver frontale ou une top, chacun sa préférence. L’espace disponible chez soi conditionne souvent ce choix, mais certains préfèrent le lave-linge top pour éviter de se baisser en remplissant ou vidant la machine. Notre test propose des modèles dans ces deux familles de lave-linge. Nous les envoyons au laboratoire à mesure que les modèles sortent dans le commerce. Et notre protocole de test rigoureux et indépendant permet de constater à quel point leur efficacité varie de l’un à l’autre. Lavage, rinçage, essorage, durée des programmes, bruit, facilité d’emploi… Nos résultats déjouent les promesses marketing des fabricants.

Lavage, rinçage, essorage : nos mesures en laboratoire révèlent les vraies performances

L’essentiel par Que Choisir Mise à jour : 5 nouveaux lave-linge frontaux évalués, de marque Miele, Hisense et Bosch.

5 nouveaux lave-linge frontaux évalués, de marque Miele, Hisense et Bosch. Au total, 190 lave-linge frontaux et top évalués.

évalués. Le piège du prix : À capacité (9 à 10 kg coton) et vitesse d’essorage (1 400 tr/minute) équivalentes, le prix des lave-linge frontaux performants varie de 550 € à 1 350 €.

À capacité (9 à 10 kg coton) et vitesse d’essorage (1 400 tr/minute) équivalentes, le prix des lave-linge frontaux performants varie de 550 € à 1 350 €. Alerte rinçage : En fin de cycle, nous essorons le linge dans une machine professionnelle qui tourne à 2 800 tr/minute, et nous analysons l’eau extraite pour y déceler les résidus alcalins dans les fibres. Il en reste systématiquement !

En fin de cycle, nous essorons le linge dans une machine professionnelle qui tourne à 2 800 tr/minute, et nous analysons l’eau extraite pour y déceler les résidus alcalins dans les fibres. Il en reste systématiquement ! Verdict : Nous testons assez de modèles, dans des gammes de prix variées, pour que chacun trouve une machine assez performante tout en respectant son budget.

Quelles nouveautés avons-nous testées ?

Nous venons d’intégrer à notre comparatif les références les plus récentes du marché :

Deux nouveaux lave-linge frontaux Miele , le WCA132WCS et le WED385 WCS, complètent notre évaluation de cette marque incontournable (15 modèles dans notre sélection).

, le WCA132WCS et le WED385 WCS, complètent notre évaluation de cette marque incontournable (15 modèles dans notre sélection). Deux nouveaux lave-linge frontaux Bosch , un peu moins haut de gamme (7 à 8 kg, 1 200 tr/minute) : le WGE03207FR et le WGE02201FR.

, un peu moins haut de gamme (7 à 8 kg, 1 200 tr/minute) : le WGE03207FR et le WGE02201FR. Nous avons complété la marque Hisense, qui se défend bien par rapport aux marques historiques, avec la machine à laver WF3S9043BB3.

Comment nous avons testé ces nouveautés ?

Pour garantir l'impartialité des résultats, les ingénieurs de Que Choisir appliquent un protocole strict. Contrairement aux sites qui se contentent de lister les caractéristiques des fabricants, nous vérifions si les promesses marketing sont réelles :

Facilité d’emploi : nos experts testent en conditions réelles l’ouverture de la porte, le chargement/déchargement du linge, la manipulation des boutons pour sélectionner un programme, l’affichage des informations de suivi de cycle, etc.

: nos experts testent en conditions réelles l’ouverture de la porte, le chargement/déchargement du linge, la manipulation des boutons pour sélectionner un programme, l’affichage des informations de suivi de cycle, etc. Efficacité de lavage, de rinçage, d’essorage : nous achetons des taches normalisées (sang, lait, encre, huile d’olive, vinaigrette, vin, thé, chocolat…) que nous mélangeons à une charge de linge quotidien (jeans, chemises, tee-shirts, draps, serviettes…). Plusieurs cycles de lavage sont réalisés pour chaque programme. L’efficacité de nettoyage des taches est mesurée par photom étrie . Pour le rinçage, nous analysons l’eau extraite d’un essorage à 2 800 tr/minute. L’efficacité d’essorage est calculée à partir de la différence de poids entre le linge sec, avant lavage, et le linge sortant de la machine, après essorage.

: nous achetons des normalisées (sang, lait, encre, huile d’olive, vinaigrette, vin, thé, chocolat…) que nous mélangeons à une charge de (jeans, chemises, tee-shirts, draps, serviettes…). Plusieurs cycles de lavage sont réalisés pour chaque programme. L’efficacité de nettoyage des taches est mesurée par . Pour le rinçage, nous analysons l’eau extraite d’un essorage à 2 800 tr/minute. L’efficacité d’essorage est calculée à partir de la entre le linge sec, avant lavage, et le linge sortant de la machine, après essorage. Bruit : il est mesuré avec un décibelmètre et complété par un panel d’experts, pendant les phases de lavage et d’essorage.

L’expérience nous montre que les lave-linge les plus chers (plus de 1 000 €) sont généralement les mieux notés dans nos tests, ce qui ne signifie pas que des modèles plus abordables ne soient pas performants. Comme pour tous les produits, les fabricants de lave-linge cherchent à maintenir leurs ventes en créant de l’innovation. Mais celle-ci n’a pas systématiquement d’influence sur l’efficacité.

