À partir d’un sondage réalisé du 15 au 24 mai 2025 dans notre newsletter hebdomadaire, vous avez été 4 350 répondants à donner votre avis sur votre lave-linge. Satisfaction, tarifs, marques, fréquence d’utilisation… Les principaux enseignements.

Les lave-linge équipent 96 % des foyers français. Considérant qu’il équipe la quasi-totalité des ménages, l’Insee, l’Institut national de la statistique et des études économiques, ne suit plus ce produit depuis 2019.

En moyenne, 2,5 millions de lave-linge sont vendus chaque année en France, selon le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménager (Gifam). Conséquence des difficultés budgétaires des ménages depuis 2022, les ventes sont en nette baisse.

Notre test de lave-linge reste cependant un incontournable, avec plus de 140 produits évalués chaque année.

Le succès grandissant des lave-linge frontaux

7 appareils sur 10 détenus par nos lecteurs sont des lave-linge à ouverture frontale. La proportion de machines à laver top (à ouverture par le haut) se réduit continuellement : 25 % des appareils de moins de 10 ans sont des top, contre 35 % des appareils plus anciens.

Les lavantes-séchantes demeurent peu présentes chez nos lecteurs : seulement 7 % des foyers, une proportion semblable aux tendances du marché national.

Nos lecteurs s’équipent de lave-linge de marques très variées, bien que BSH (Bosch-Siemens), Electrolux, Whirlpool et Miele prédominent. Néanmoins, l’hégémonie de ces marques chez nos lecteurs est, depuis peu, bousculée par l’arrivée de Samsung qui, en quelques années, a fait sa place sur le marché de la machine à laver.

Les prix des lave-linge sont en augmentation depuis 10 ans (+10 %), une hausse cependant deux fois inférieure à la hausse générale des prix. La fourchette des tarifs est très large, avec des modèles neufs accessibles à moins de 300 €, et d’autres supérieurs à 1 500 €. Néanmoins, les montants dépassent rarement 1 000 €.

La satisfaction au rendez-vous

Avec une note de 8,3/10, les consommateurs se montrent très satisfaits de leur lave-linge.

Chargement, fiabilité, propreté, les motifs de satisfaction sont multiples. Parmi les quelques axes de progrès : la durée de lavage, l’entretien (en particulier l’accès au filtre) et le bruit à l’essorage, qui suscitent des jugements plus mitigés.

Dans le palmarès des marques , Miele se maintient à la première place du podium. Siemens, Bosch, AEG et LG restent bien notés. Comme en 2014, Candy ferme la marche, malgré une remontée de sa note (+0,6 point en 10 ans).

Concernant l’efficacité du lavage, les lave-linge montrent des difficultés à venir à bout de certaines taches : fruits rouges, vin, sang, cambouis, sauce, encre, etc. Plus rarement, certaines mauvaises odeurs persistent (19 %).

Une utilisation conditionnée par la composition du foyer

La fréquence d’utilisation des lave-linge varie selon la taille du foyer. Pour une personne vivant seule, le linge de maison et le linge personnel ne requièrent pas plus de 2 machines par semaine. Pour un couple, une troisième machine chaque semaine devient nécessaire. Pour les foyers plus grands, une machine supplémentaire est effectuée pour chaque nouveau membre.

Les femmes sont plus précautionneuses que les hommes

Concernant la préparation du linge avant lavage, les comportements varient :

42 % trient soigneusement le linge en fonction des matières ;

34 % en fonction des couleurs.

Pour le plus grand nombre, le tri reste néanmoins sommaire. Le choix du programme divise les répondants, entre ceux qui privilégient un programme récurrent (40 %) et ceux qui en changent régulièrement (60 %).

Tous ces comportements varient selon la personne qui s’occupe du linge, les femmes étant plus précautionneuses (tri du linge, choix des programmes) que leurs homologues masculins !

Une multitude d’options proposées… souvent délaissées

Choix des températures, du programme laine, délicat, coton, synthétiques, éco, repassage ou rapide : les lave-linge offrent de nombreuses options de lavage.

Les programmes les plus fréquemment sélectionnés sont les programmes coton et synthétiques, pour des températures de 30 °C à 40 °C. L’usage limité des autres programmes (délicat, laine, etc.) peut sans doute s’expliquer par la présence de plus en plus marginale de ces matières dans les garde-robes.

L’option rapide est parfois appréciée dans les foyers où les machines s’enchaînent au cours de la semaine. Les autres options de lavage (rinçage, repassage, intensif, éco 40-60) ne sont que très occasionnellement sélectionnées.

La fonction de séchage, dont 7 % disposent, n’est que rarement utilisée : 80 % des possesseurs de lavante-séchante ne l’utilisent que rarement, voire jamais. En cause : des durées de séchage rédhibitoires et une facture d’électricité dissuasive.

Au rayon des innovations, la connectivité ne se diffuse que lentement : 20 % des appareils de moins de 2 ans en disposent. En outre, l’option peine à entrer dans les usages : trois quarts des personnes équipées ne l’utilisent jamais.

À l’inverse, les sélecteurs automatiques de lessive, malgré une présence encore restreinte (un quart des lave-linge récents en disposent) ont su séduire les détenteurs : 1 sur 2 l’utilise systématiquement.

Côté entretien, un lave-linge est peu exigeant, ne nécessitant le nettoyage du filtre qu’une fois par an.

Lessive et compléments

L’entretien du linge requiert un budget d’environ 100 € par an et par foyer. Avec la crise du pouvoir d’achat, les consommateurs ont particulièrement regardé à la dépense dans ce secteur.

La lessive liquide prédomine toujours très largement (75 % en utilisent régulièrement) même si les poudres résistent (32 %), notamment du fait d’un prix plus attractif. Ces dernières années, se développent des alternatives : les lessives maison d’une part (8 %) et les capsules (21 %) d’autre part.

Les marques nationales (Ariel, Le Chat, Skip, Mir, X-Tra) dominent le marché des lessives, malgré un recul ces dernières années, conséquence de la double concurrence des marques écologiques et du vrac, et des marques de distributeurs (MDD), souvent plus économiques.

Néanmoins, la part de marché des MDD (12 % selon l’institut Circana) reste en retrait de la tendance dans d’autres rayons : les MDD détiennent ainsi 30 % des parts de marché des rayons de l’entretien courant et de l’hygiène.​​​

Le recours aux lessives hypoallergéniques progresse légèrement (1 personne sur 3 en utilise régulièrement).

En complément des détergents, les répondants recourent moins régulièrement que par le passé à des détachants, des lingettes ou des assouplissants.

Le dosage des lessives a évolué à la baisse pour 61 % des ménages, du fait de produits plus concentrés, mais aussi par souci d’économie.