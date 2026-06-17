Sur Internet, les sites qui proposent des « tests » de vidéoprojecteurs sont nombreux. Mais rares sont ceux qui testent vraiment les appareils en laboratoire, avec des mesures fiables et précises doublées d’une utilisation en conditions réelles. C’est ce que nous faisons chez Que Choisir , depuis des années. Et nous ne laissons rien au hasard : nous évaluons la facilité d’installation des vidéoprojecteurs, parce qu’elle est primordiale. Et bien sûr, la qualité d’image, évaluée par 5 experts puis mesurée objectivement (contraste, luminosité, uniformité). Objectif : vous apporter toute l’information indispensable à un choix éclairé.

L’essentiel Mise à jour : 10 nouveaux vidéoprojecteurs évalués , de 430 à 1 500 €, de différents formats et multiples focales.

, de 430 à 1 500 €, de différents formats et multiples focales. Le piège de la luminosité : Les fabricants communiquent sur la luminosité de leurs modèles, exprimée en lumens. C’est un critère déterminant. Or, nos mesures prouvent que les chiffres annoncés sont loin de la réalité .

: Les fabricants communiquent sur la de leurs modèles, exprimée en lumens. C’est un critère déterminant. Or, nos mesures prouvent que les chiffres annoncés sont . Alerte Focale : Voilà un autre critère très important. Plutôt que d’exprimer un rapport de projection (0,4:1, 1,2:1, etc.), nous vous parlons de focale normale, courte ou ultra-courte et mesurons la distance de projection idéale.

Voilà un autre critère très important. Plutôt que d’exprimer un rapport de projection (0,4:1, 1,2:1, etc.), nous vous parlons de focale normale, courte ou ultra-courte et mesurons la distance de projection idéale. Verdict : Lens shift, keystone, résolution… les notions techniques sont nombreuses sur un vidéoprojecteur. Le comparatif de Que Choisir est le plus à même de vous aiguiller au mieux.

Comparatif Vidéoprojecteurs Voir le comparatif

Quelles nouveautés avons-nous testées ?

Nous avons intégré à notre comparatif les références les plus récentes du marché :

Comment nous avons noté ces nouveautés ?

Pour garantir l'impartialité des résultats, les ingénieurs de Que Choisir appliquent un protocole de test strict. Contrairement aux sites qui se contentent de lister les caractéristiques des fabricants, nous vérifions si les promesses marketing sont réelles :

Qualité d’image : Nous mesurons la luminosité réelle, le taux de contraste, l’uniformité (absence d’aberrations chromatiques, de distorsions). Un jury de 5 experts évalue l’image (photos, graphiques, films, jeux vidéo) et note la fidélité des couleurs, la netteté.

Nous mesurons la luminosité réelle, le taux de contraste, l’uniformité (absence d’aberrations chromatiques, de distorsions). Un jury de 5 experts évalue l’image (photos, graphiques, films, jeux vidéo) et note la fidélité des couleurs, la netteté. Bruit : Un appareil trop bruyant gâche l’expérience. Nous mesurons le niveau sonore en 4 endroits sur un plan horizontal à 50 cm de distance de l’appareil, en modes éco et normal. Une note subjective est également donnée.

Pourquoi ce test est-il réservé à nos abonnés ?

L'indépendance de Que Choisir garantit une information indépendante et sans concession :

Tests en laboratoire : Contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous testons tous les vidéoprojecteurs avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs.

Contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous testons tous les vidéoprojecteurs avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs. Achat anonyme : Que Choisir achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n'entre dans notre labo.

achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n'entre dans notre labo. Expertise Labo : Utilisation de machines en laboratoire pour des mesures physiques indiscutables.

Utilisation de machines en laboratoire pour des mesures physiques indiscutables. 100 % Indépendant : Zéro publicité, zéro commission. Seul votre abonnement finance l'expertise technique des ingénieurs de Que Choisir et la rigueur de nos essais.

Le choix d’un vidéoprojecteur est dicté par l’usage (films, jeux vidéo) et par les conditions dans lesquelles il va être utilisé. Plus la pièce est éclairée, plus la luminosité doit être forte. Si la pièce ne vous permet pas de disposer d’un recul suffisant, vous devrez opter pour un vidéoprojecteur à courte, voire ultra-courte focale.

Une fois déterminé le modèle qui vous convient, rien ne garantit qu’il soit performant. Parce que les descriptifs des fabricants sont parfois éloignés de la réalité. En consultant notre test, vous pourrez filtrer l’appareil selon différents critères (focale, zoom optique, correction trapèze) mais aussi par performances (qualité d’image, niveau sonore).

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Vos questions sur le test Vidéoprojecteurs

Quel est le prix d’un bon vidéoprojecteur ?

Difficile à dire. Notre sélection comporte des modèles vendus entre 430 et 1 500 €, mais leurs performances globales ne respectent pas l’échelle des prix.

L’image sera-t-elle assez bonne pour remplacer un téléviseur ?

Pas dans tous les cas. L’image rivalisera avec celle d’un téléviseur si le vidéoprojecteur est lumineux et offre un bon contraste. Une image de grande dimension (100") offre même une expérience très immersive. Un vidéoprojecteur exige d’adapter les réglages aux conditions du moment. Si vous regardez beaucoup la télévision en journée, mieux vaut garder un téléviseur.

Comment savoir si ma pièce est adaptée ?

Réponse simple : si vous avez de bons rideaux, 2 ou 3 mètres de recul et un mur blanc en face du canapé, votre intérieur est adapté à la majorité des vidéoprojecteurs. Sans recul, il faudra opter pour un modèle à courte ou ultra-courte focale.

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Pour bien déchiffrer les critères de nos tests et éviter les erreurs à l'achat, découvrez les conseils détaillés de nos ingénieurs.

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