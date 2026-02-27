Choisir un téléviseur, c’est choisir une technologie d’affichage. LCD, QLED, Mini-LED, OLED offrent aujourd’hui une bonne qualité d’image. Reste des différences en termes de contraste, de luminosité et de prix. La qualité du son est aussi discriminante. Nous avons soumis les nouveautés 2026 à nos mesures en laboratoire pour ne pas se laisser aveugler par le discours marketing des fabricants.

LCD, QLED, Mini-LED, OLED : nos mesures en laboratoire révèlent les vraies performances

L’essentiel par Que Choisir Mise à jour : 176 nouveaux téléviseurs évalués, de 43" à 65", LCD, LCD QNED, LCD QLED, LCD Mini-LED, OLED.

176 nouveaux téléviseurs évalués, de 43" à 65", LCD, LCD QNED, LCD QLED, LCD Mini-LED, OLED. Le piège LCD : Il existe plusieurs technologies basées sur le LCD. Mais toutes sont plus directives et plus réfléchissantes que l’OLED. Difficile de regarder l’écran quand on s’écarte de l’axe.

Il existe plusieurs technologies basées sur le LCD. Mais toutes sont plus et plus réfléchissantes que l’OLED. Difficile de regarder l’écran quand on s’écarte de l’axe. Alerte son : Pour s’épanouir, le son a besoin d’espace ! Or, il est contraint dans des écrans de 4 à 8,5 cm d’épaisseur. La plupart des téléviseurs sont mauvais sur ce critère, mais certains parviennent malgré tout à offrir une qualité sonore correcte.

Pour s’épanouir, le son a besoin d’espace ! Or, il est contraint dans des écrans de 4 à 8,5 cm d’épaisseur. La plupart des téléviseurs sont mauvais sur ce critère, mais certains parviennent malgré tout à offrir une qualité sonore correcte. Verdict : Tous les téléviseurs ne se valent pas pour la fluidité des mouvements rapides (sport, cinéma d’action) ou la réactivité (gaming). Et tous ne permettent pas de profiter de volumes sonores différents pour s’adapter aux problèmes d’audition d’un téléspectateur muni d’un casque audio.

Quelles nouveautés avons-nous testées ?

Nous avons intégré à notre comparatif les références les plus récentes du marché :

LG et Samsung en sont toujours les vedettes. Nous avons testé les LG séries 93, 87, 84, 82, 81 et 80 (LCD QNED) de 43" à 65" ainsi que les Samsung séries S9 (OLED) et Q7 (LCD).

en sont toujours les vedettes. Nous avons testé les (LCD QNED) de ainsi que les séries (OLED) et (LCD). Philips, Hisense et TCL reviennent ! Longtemps asphyxiée par les fabricants coréens, la concurrence est de retour.

Comment nous avons noté ces nouveautés ?

Pour garantir l'impartialité des résultats, les ingénieurs de Que Choisir appliquent un protocole de test strict. Contrairement aux sites qui se contentent de lister les caractéristiques des fabricants, nous vérifions si les promesses marketing sont réelles.

Qualité d’image : Nos appareils de laboratoire mesurent sans débat possible la directivité, la température de couleur, le taux de réflexion, l’uniformité de l’éclairage et les fuites lumineuses. Et, bien sûr, nous n’évaluons pas une image de magasin, mais une image provenant de différentes sources.

Nos appareils de laboratoire mesurent sans débat possible la directivité, la température de couleur, le taux de réflexion, l’uniformité de l’éclairage et les fuites lumineuses. Et, bien sûr, nous n’évaluons pas une image de magasin, mais une image provenant de différentes sources. Qualité du son : Souvent déplorable, le son est le grand oublié des écrans plats. Mais certains fabricants font des miracles. Un critère où les notes vont de à .

Souvent déplorable, le son est le grand oublié des écrans plats. Mais certains fabricants font des miracles. Un critère où les notes vont de à . Au-delà de l'image et du son : Rien n'est laissé au hasard. Nos tests incluent la mesure de la consommation électrique réelle, l'ergonomie des télécommandes et la fluidité des interfaces Smart TV.

Pourquoi ce test est-il réservé à nos abonnés ?

L'indépendance de Que Choisir garantit une information objective et sans concession.

Tests en laboratoire : Contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous testons tous les téléviseurs avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs.

Contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches fabricants, nous testons tous les téléviseurs avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs. Achat anonyme : Que Choisir achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n'entre dans notre labo.

achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n'entre dans notre labo. Expertise Labo : Utilisation de nos appareils de mesure (colorimétrie, directivité, etc.) dans nos propres laboratoires pour des mesures physiques indiscutables.

Utilisation de nos appareils de mesure (colorimétrie, directivité, etc.) dans nos propres laboratoires pour des mesures physiques indiscutables. 100 % Indépendant : Zéro publicité, zéro commission. Seul votre abonnement finance l'expertise technique des ingénieurs de Que Choisir et la rigueur de nos essais.

La théorie ne se vérifie pas systématiquement. Sur le papier, on connaît les avantages et les défauts des technologies d’affichage basées sur le LCD et l’OLED. On sait que le son ne peut pas être de bonne qualité sans de vrais haut-parleurs. On connaît le bagout des fabricants, qui se livrent une guerre marketing à coup d’acronymes incompréhensibles.

Et pourtant, notre test révèle parfois des surprises, comme un téléviseur OLED qui consomme moins que la moyenne, ou un autre qui obtient de bons résultats en qualité sonore alors qu’il est extra-fin !

