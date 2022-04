© Getty Images/iStockphoto Blocs WC Le protocole

Très souvent présents dans les toilettes, les blocs WC n’ont pourtant rien d’anodin, que ce soit pour la santé ou l’environnement. La preuve avec nos analyses.

Émission de polluants dans l’air

Le bloc WC est introduit dans la chambre d’émissions et suspendu avec un fil d’acier à un support mécanique. Celui-ci est actionné de l’extérieur pour plonger le bloc dans un récipient en verre rempli d’eau. Des cartouches absorbantes sont placées en sortie de la chambre d’émissions afin de piéger les composés organiques volatils (COV) émis par le bloc.

Un premier prélèvement d’air est effectué quand le bloc est sec, un autre, après l’avoir plongé 10 secondes dans le récipient rempli d’eau pour l’humidifier.

Une analyse des COV est réalisée. Les résultats sont exprimés pour ramener les concentrations de polluants dans l’air à une pièce de 5 m3 de volume.

Environnement

Les fiches de composition sont récupérées sur les sites dédiés. Les ingrédients néfastes pour l’environnement sont notés en fonction de leur toxicité et de leurs effets sur le long terme. La pénalité dépend à la fois de leur place dans la formulation, les plus présents apparaissant en premier, et de leur toxicité intrinsèque. Plus le bloc contient de substances toxiques pour les organismes aquatiques, plus il est sanctionné.

