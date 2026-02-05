Comparatif Brosses à dents électriques Voir le comparatif

Efficacité de nettoyage

Chaque brosse a été testée par 30 utilisateurs avec le même dentifrice. Ils devaient se présenter sans s’être brossé les dents depuis au moins 12 heures. Le brossage a duré 2 minutes en utilisant le programme de brossage le plus efficace et la brossette fournie avec la brosse à dents électrique (ou la plus performante parmi celles fournies). Grâce au révélateur de plaque qui permet la comparaison de l'état de toutes les dents avant et après le brossage, l’efficacité de chaque appareil a été évaluée.

Facilité d’utilisation

Elle a été évaluée par le panel d’utilisateurs à la suite du test de performance. Ils devaient préparer la brosse à dents, mettre en place la tête de brossage, se laver les dents et l’éteindre, puis nettoyer le tout et la mettre à recharger.

Niveau sonore

30 personnes ont évalué le bruit généré par les brosses à dents.

Batterie

Le nombre de cycles de brossage effectués avec une charge pleine et la durée nécessaire pour une recharge complète ont été mesurés. La consommation d’électricité a été relevée pendant la recharge et en veille. Nous nous sommes également assurés que la batterie ne se dégrade pas après 1 an d’utilisation simulée. Nous évaluons également la facilité de recharge.