Chaussures de randonnée à tige basse

COMMENT NOUS TESTONS

L’évaluation des chaussures de randonnée combine une partie de tests en laboratoire et un panel. L’intérêt de cette double approche ? D’une part, les tests utilisateurs garantissent une évaluation réaliste en conditions proches de l’usage courant. D’autre part, les tests en laboratoire assurent une objectivité technique sur la durabilité et la performance dans des conditions extrêmes. Notre évaluation combine ou non ces deux catégories selon les critères.