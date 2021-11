© Laurent Hini Jouets peluches Le protocole

La solidité des peluches est le critère auquel nous avons accordé le plus de poids compte tenu du danger que fait courir à un tout-petit l’accessibilité aux petits éléments ou au rembourrage. Nous avons également pénalisé les produits qui exposent les enfants à des substances chimiques indésirables et évalué le comportement des peluches au feu.

Sécurité

Les 20 peluches ont été testées en laboratoire sur la résistance des coutures et des parties que l’enfant peut agripper ainsi que sur leur inflammabilité.

Chimie

Les analyses ont porté sur la présence de substances toxiques. Alors que la peau des tout-petits est plus perméable que celle des adultes et que leur organisme et leur système immunitaire sont en plein développement, il vaut mieux éviter de les exposer à des perturbateurs endocriniens, des molécules toxiques pour la reproduction ou des substances cancérogènes. Nous avons donc recherché les composés les plus ­problématiques susceptibles de s’y trouver, qu’ils soient ou non interdits dans les jouets. Il s’agit des phtalates, du formaldéhyde, des hydrocarbures aromatiques ­polycycliques (HAP) et des retardateurs de flamme chlorés. À cela s’ajoute la recherche de substances problématiques pour l’environnement, les nonylphénols éthoxylés. Autre essai : celui de la résistance à la salive, qui sert à vérifier que les teintures restent bien fixées au textile et ne migrent pas quand l’enfant mâchouille son doudou. Enfin, nous avons vérifié le pH des tissus de revêtement de la peluche, qui ne doit être ni trop bas (acide) ni trop haut (basique), afin d’éviter les irritations par contact.

