On ne trouve pas les mêmes vélos partout, ni les mêmes gammes de prix et de services. Selon vos besoins, vous aurez intérêt à choisir un canal de vente plutôt qu’un autre.

Vous avez envie d'un vélo mais, embarrassé par la richesse de l'offre, vous ne savez pas vraiment où l'acheter ? Pour vous aider à vous orienter, voici un aperçu de ce que vous pourrez trouver en magasins indépendants, en enseignes multisports, sur des sites spécialisés, sur le marché de l'occasion ou celui du reconditionné.

Magasins indépendants

Aussi appelés « vélocistes », ils constituent l’un des principaux canaux de vente des vélos classiques et électriques (VAE). Ils misent sur les marques de qualité, les conseils personnalisés, la possibilité de tester le vélo en conditions réelles avant d’en faire l’acquisition ou encore un service après-vente facile d’accès. Leurs produits sont vendus « prêts à rouler », c’est-à-dire montés et réglés à la bonne taille. Ce niveau de service a un revers : les prix y sont en général plus élevés et les stocks, parfois limités. Certains magasins se sont regroupés en réseaux (Cyclables, Véloland, etc.).

Grandes enseignes de matériel sportif

Il s’agit essentiellement de Decathlon et d’Intersport. Les vélos y sont proposés à des prix extrêmement attractifs. Qui plus est, ces chaînes disposent de nombreux ateliers de réparation. En revanche, elles commercialisent presque