La loi impose que tous les vélos soient dotés de certains éléments de sécurité pour circuler. Mais ils ne constituent qu’une protection minimale, d’autres accessoires sont aussi très importants.

Beaucoup d'équipements de sécurité, non obligatoires, se révèlent pourtant utiles et permettent de rendre vos déplacements plus sûrs, mais aussi d'améliorer votre confort pendant que vous pédalez. La loi n'en impose que quelques-uns sur le vélo – les freins, les feux avant et arrière, les catadioptres sur les roues et l'avertisseur sonore – et pour le cycliste – le gilet de haute visibilité la nuit hors agglomération. Mais il est fortement recommandé d'en ajouter d'autres à votre panoplie.

On distingue ici les éléments dédiés au cycle (que l’on accroche dessus) de ceux à porter sur soi lorsque l’on circule. Certains peuvent être complémentaires, quand d’autres sont additionnels. Voici les principaux équipements dans lesquels investir en fonction de vos besoins.

Antivol

Grâce à ce dispositif, vous limitez les risques de vous faire dérober votre bicyclette. Certes, face à un voleur déterminé, aucun système de protection n’est réellement inviolable. Il existe toute­fois des modèles plus efficaces que d’autres, parce qu’ils nécessitent davantage de temps pour être cassés et retirés. Cela rebute un certain nombre de malfaiteurs… qui se reportent sur des vélos moins bien