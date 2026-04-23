Pneus en bon état

La plupart des pneus de vélo ne sont pas équipés de témoins d’usure. Vérifiez à l’œil que la bande de roulement (la partie constamment en contact avec la route) n’est pas trop lisse. Des gommes très usées n’offrent plus d’adhérence et sont propices aux crevaisons. Si le cycle est remisé depuis longtemps, elles seront à plat. Regonflez-les en respectant les préconisations du fabricant, mentionnées en bars (ou en psi) sur leur flanc.

La chambre à air est crevée ? Vous devrez la remplacer. L’opération en soi n’est pas compliquée, mais attention aux dimensions. Par exemple, « 700 x 24-32 » indique que le boyau est destiné à une roue de 700 mm de diamètre et à un pneu de 24 à 32 mm de large.

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Freins efficaces

Vous avez passé l’âge de freiner avec les talons de vos chaussures… Si les leviers de frein n’actionnent pas la mâchoire qui serre les patins sur la jante de la roue, il faut agir. Scénario le plus simple : changer les patins. Achetez de nouvelles paires similaires à celles en place, et repérez leur mode de fixation. En général, il est possible d’écarter l’étrier pour remplacer les patins sans toucher aux câbles. Si ces derniers sont rouillés, détendus, cassés, ou que votre vélo est doté de freins à disque, mieux vaut vous adresser à un pro. On ne plaisante pas avec les freins !

Cadre à toute épreuve

Inspectez le cadre de votre vélo. Celui-ci peut se rompre lorsqu’il a subi trop de chocs, qu’il est tombé violemment ou s’est fendu. Un éclat de peinture peut indiquer une fêlure. S’il est un peu ancien, votre biclou est très probablement en acier, matériau le plus solide. Les cadres en aluminium et, surtout, en carbone (bien plus chers) s’avèrent beaucoup plus fragiles.

Indispensables lumières

Au-delà de la loi qui rend obligatoires les feux avant et arrière (indispensables la nuit, et le jour par temps de brouillard ou en cas de faible luminosité), un bon éclairage vous rend plus visible des autres usagers, alors ne lésinez pas. D’autant que depuis fin 2024, les lumières ne doivent plus forcément être fixées au vélo : les LED amovibles placées sur le casque, un sac à dos ou un gilet sont aussi admises.

Chaîne et vitesses lubrifiées

Si les vitesses sont détraquées, vous risquez d’avoir très chaud dans les montées, et les cliquetis vous agaceront. Mais vous ne courrez pas un danger imminent. La chaîne nécessitera une petite lubrification. Attention, si elle est trop vieille ou distendue, elle peut casser, en particulier quand vous forcez en danseuse (appui fort sur les pédales en position debout). On vous laisse imaginer la scène… et les parties exposées au danger. Changer la chaîne requiert de l’outillage (un « démonte-chaîne » notamment). Il faudra vérifier l’état de la cassette (pignons fixés à la roue arrière) et procéder au réglage des vitesses (opération d’horlogerie fine). Un conseil ? Enfourchez votre vélo et rendez-vous chez un pro !

Le prix d’une révision

Confier votre vélo à un réparateur pour le remettre en état peut coûter cher… Une révision basique (réglage des freins, du dérailleur, de la direction, vérification des serrages, lubrification de la transmission) sera déjà facturée de 40 à 80 € environ. Et les choses se corseront s’il faut changer des pièces, qu’il faudra bien sûr payer en plus de la main-d’œuvre. Attendez-vous à une addition oscillant entre 150 et 200 €.