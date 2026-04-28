L’essentiel

Depuis le 1 er janvier 2022, les vendeurs de matelas doivent reprendre gratuitement l’ancienne literie de leurs clients qui en font la demande au moment de l’achat d’un matelas neuf.

janvier 2022, les vendeurs de matelas doivent reprendre gratuitement l’ancienne literie de leurs clients qui en font la demande au moment de l’achat d’un matelas neuf. Certaines marques abordent à peine le sujet sur leur site Internet, à l’image d’Emma, qui cache cette obligation dans ses conditions générales de vente, et de Tediber, qui fait croire que la reprise ne peut se faire que dans le cadre d’une livraison payante.

Heureusement, il y a aussi quelques bons élèves.

Depuis le 1er janvier 2022, la reprise par les fabricants et distributeurs d’un ancien matelas à l’achat d’un neuf est obligatoire et gratuite dès lors qu’elle est demandée par le client. Seule obligation : que le produit usagé soit de dimensions moindres ou équivalentes au neuf (en tout cas, pas plus grand).

La loi antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) prévoit cependant des exemptions pour les petits vendeurs. « Cette obligation de reprise ne s’applique pas aux distributeurs disposant, dans leurs magasins, d’une surface de vente consacrée aux matelas inférieure à 200 m2, ainsi que, pour la vente en ligne, aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel associé à la vente de literie est inférieur à 100 000 € », rappelle ainsi Éric Weisman-Morel, directeur du développement