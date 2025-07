Il y a peu encore, la majorité des particuliers équipés de panneaux photovoltaïques ne se posaient guère la question et vendaient leur surplus de producteur à EDF OA, via le dispositif d’obligation d’achat. Si cette option est nettement moins intéressante désormais, d’autres solutions existent.

Il est loin le temps où les particuliers pouvaient vendre la totalité de leur production d’électricité solaire à l’État, via EDF OA ‒ pour « obligation d’achat » ‒, à prix d’or et garanti 20 ans. Jusqu’à 0,60 € le kilowattheure (kWh), nous confiaient certains de nos abonnés qui ont participé à notre enquête « Vous et vos panneaux solaires » publiée en janvier dernier. Ils s’étaient équipés de panneaux photovoltaïques à la fin des années 2010.

Ce dispositif d’obligation d’achat existe toujours. Mais depuis mars, pour les installations photovoltaïques dont la puissance est inférieure à 9 kilowatts-crête (kWc) – segment sur lequel se trouvent les particuliers ‒, EDF OA n’achète plus la totalité de l’électricité solaire, mais seulement le surplus, soit la part de la production de vos panneaux photovoltaïques que vous n’avez pas pu consommer à l’instant T. Surtout, le tarif d’achat du kWh par EDF OA n’a cessé de dégringoler ces derniers temps. En mars encore, il a été divisé par trois, passant de 12,7 centimes d’euros le kWh à 4 centimes d’euros, toujours pour les installations inférieures à 9 kWc, celles qui concernent