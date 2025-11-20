Avis de déferlement ! Les fabricants sont sur le pont pour livrer truites et saumons fumés, si appréciés des Français : près de 38 000 tonnes sont englouties chaque année, plus particulièrement à l’occasion des fêtes de fin d’année. Pour répondre à cette demande, fini le petit atelier artisanal ! La filière s’est industrialisée, afin de transformer en 48 h un filet frais en tranches fumées sous blister. Reportage dans l’usine du groupe Mowi.

Des silhouettes tout de blanc vêtues, gantées de bleu et masque chirurgical sur le nez, s’affairent dans le froid de l’usine Mowi, à Landivisiau (Finistère). Le temps d’une visite, le géant norvégien du saumon a ouvert ses portes à Que Choisir. Ce groupe possède un véritable empire de l’or rose, des usines d’alimentation animale à celles de transformation du poisson en passant par des centaines d’élevages et des abattoirs. Landivisiau est le site le plus moderne d’Europe. Nous y avons suivi le parcours du saumon sur les lignes de production, du déchargement des filets à la réexpédition en tranches fumées sous blister. Pour livrer des milliers de tonnes par an, le processus est en grande partie automatisé – et identique pour la truite.

Issu des eaux froides de Norvège, d’Écosse ou d’Irlande, le saumon parcourt un long chemin à travers le Vieux Continent. Fileté (préparé