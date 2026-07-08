Que Choisir Ensemble (ex-UFC-Que Choisir) publie les résultats de tests mesurant la qualité de la protection solaire effective de crèmes solaires commercialisées sur les plateformes en ligne AliExpress, Shein et Temu. Les conclusions sont alarmantes : sur les dix produits testés, neuf ne sont pas conformes et la majorité n’assure tout simplement pas la protection solaire promise. Face à ces manquements graves mettant directement en danger la santé des consommateurs, Que Choisir Ensemble saisira jeudi l’ARCOM et signalera ces nouveaux cas à la DGCCRF.

Test des crèmes solaires vendues sur Temu, Shein et AliExpress - 9 sur 10 dangereuses pour la santé des consommateurs

Des crèmes solaires dangereuses pour les consommateurs

Parmi les dix crèmes solaires testées (1), aucune ne présente de résultats satisfaisants.

Trois produits contiennent au moins une substance interdite dans l’Union européenne et n’auraient jamais dû être proposés à la vente ;

Six autres présentent des écarts abyssaux entre les indices de protection annoncés et ceux constatés allant de -98 % à -38 %. Ces crèmes ne protègent pas ou trop peu contre les rayons du soleil. Ainsi, en les mettant en vente sur leurs sites, AliExpress, Shein et Temu mettent les consommateurs en danger, à leur insu ;

Une seule crème testée affiche des valeurs de protection solaire acceptables, mais sa composition laisse à désirer : la marque Ouhoe utilise l’ethylhexyl methoxycinnamate, un perturbateur endocrinien dangereux pour la santé.

Que Choisir Ensemble appelle à restreindre temporairement l’accès de ces trois plateformes de vente

Cette enquête s’inscrit dans une série d’alertes lancées par Que Choisir Ensemble sur les plateformes de vente en ligne. En mai 2024, l’association de défense des consommateurs a ainsi déposé une plainte auprès de l’ARCOM pour contraindre Temu au respect des réglementations européennes et gagner en transparence. En février 2025, une étude menée avec plusieurs organisations européennes révélait que 81 % des 214 produits testés sur Temu étaient non conformes à la réglementation européenne. Ces produits frauduleux illustrent un risque systémique inhérent au fonctionnement de ces plateformes, pour la santé et la sécurité des consommateurs.

Face à ce scandale, Que Choisir Ensemble a décidé de saisir à nouveau l’ARCOM et enjoint les autorités françaises restreindre temporairement l’accès ces plateformes afin de protéger les consommateurs.

« Puisque ces plateformes ne peuvent garantir que les produits mis en vente ne présentent pas de danger pour les consommateurs, AliExpress, Shein et Temu doivent donc tout simplement être sanctionnées et leur accès restreint », souligne Marie-Amandine Stévenin, Présidente de Que Choisir Ensemble.

Contactées par Que Choisir Ensemble, les trois plateformes ont annoncé avoir retiré les produits incriminés mais rien ne garantit que ces produits ne réapparaissent pas, sous d’autres annonces.