Crèmes solaires - Les logos à la loupe

De plus en plus de mentions sont apposées sur les produits de protection solaire. Que signifient-elles et lesquelles doivent guider nos achats ?

Qu’ils soient sous forme de crème, d’huile ou de lait, les écrans solaires sont destinés à nous protéger des UV. Mais sur les emballages, les logos se multiplient d’année en année. SPF, résistance à l’eau, protection des océans : les fabricants rivalisent d’inventivité pour se distinguer de leurs concurrents. Attention toutefois, tous n’ont pas le même gage de sérieux.

Facteur de protection solaire (SPF)

Les autres ultraviolets

Il s’agit de l’indice de protection. Plus il est élevé, plus la crème agit contre les UVB, ces ultraviolets responsables des coups de soleil. Par exemple, un SPF 25 laisse passer 1/25 (= 5 %) des UVB et en stoppe donc 95 %. Le SPF 50 en transmet 2 %, en bloquant 98 %. L’indice SPF 50 + est le plus haut, mais ne constitue pas une protection totale. La mention « écran total » est d’ailleurs interdite depuis 2006.

Après la baignade

Les UVA sont plus longs que les UVB : ils pénètrent la peau plus en profondeur et contribuent à son vieillissement prématuré. Comme les UVB, ils sont impliqués dans le développement de cancers cutanés. La réglementation européenne recommande que les crèmes solaires protègent contre les UVB et les UVA avec un rapport de 1 à 3 : un SPF de 30 doit donc garantir une protection contre les UVA d’indice 10. La présence du logo sur le tube indique que le produit répond à cette norme.

Mentions environnementales

« Résistant à l’eau » signifie qu’il reste plus de 50 % de protection après deux immersions de 20 minutes et « Très résistant à l’eau », après quatre immersions de 20 minutes. Mais ces mesures sont effectuées en laboratoire et non en vie réelle, où la quantité appliquée est souvent insuffisante, sachant qu’on enlève encore plus de produit quand on s’essuie après être sorti de l’eau. Il ne faut donc pas prendre cette mention au pied de lettre. Mieux vaut mettre de la crème après chaque baignade.

Nouvelle mode

« Ocean Protect », « Ocean Respect », « Coral Safe »… Les fabricants de soins solaires multiplient ce type d’allégations, pour vanter un impact limité sur l’écosystème marin. Attention, ces « labels » ne sont pas harmonisés ni contrôlés par les autorités européennes ! En l’absence de réglementation, ils correspondent juste à un argument marketing.

Ne pas lésiner sur la dose Les protections annoncées sont calculées à raison de 2 mg par cm2 de peau. Mais, dans la vraie vie, la quantité appliquée est souvent de deux à quatre fois moindre. Pour s’assurer une bonne protection, voici de bons repères. Une à deux cuillères à café : pour le visage, le cou, le décolleté et la nuque.

: pour le visage, le cou, le décolleté et la nuque. Au moins six cuillères à café : pour le reste du corps

: pour le reste du corps À renouveler régulièrement.

Comparatif Crèmes solaires Voir le comparatif

→ Expert consulté : Erwan Poivet, docteur en biologie et spécialiste des affaires scientifiques à la Fédération des entreprises de la beauté (Febea).

Selon les fabricants, la lumière bleue émise par le soleil serait. D’où l’apparition récente de cette mention. Certes, des recherches sur le sujet sont menées. Toutefois, les preuves scientifiques restent minces. Pour le moment, ce n’est pas un critère de choix.