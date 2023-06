Gaz et électricité Les pratiques contestables ont explosé en 2022

Le nouveau rapport annuel que le Médiateur national de l’énergie vient de publier cloue plusieurs fournisseurs d’énergie au pilori en raison de leurs mauvaises pratiques tarifaires envers les consommateurs.

« Les hausses sans précédent des prix de l’énergie ont été souvent répercutées par certains fournisseurs de façon peu transparente, voire incompréhensible ou trompeuse, occasionnant une forte augmentation de ce type de litiges », note le rapport. Ils ont en effet doublé par rapport à 2021. Les fournisseurs Ohm Énergie, Gaz de Bordeaux, Mint Énergie, Mega Énergie et Wekiwi écopent tous d’un carton rouge au titre de l’année 2022 pour des « pratiques tarifaires problématiques qui se sont avérées préjudiciables pour les consommateurs ».

Si Ohm Énergie affichait en 2022 des tarifs très attractifs pour inciter les consommateurs à souscrire, il imposait de fortes hausses de prix quelques semaines plus tard à de nombreux clients, parfois même dès le contrat activé, avec un doublement, voire un triplement des mensualités ! Que Choisir avait d’ailleurs mis en garde contre ce fournisseur. Ohm Énergie était déjà épinglé en 2021 par le Médiateur car il détenait le record des plaintes d'usagers, ça ne s’est pas arrangé en 2022.

Mega Énergie, Mint Énergie et Wekiwi se voient tous les trois reprocher d'avoir modifié des contrats en cours en fournissant une information notoirement insuffisante et peu compréhensible aux clients. Mega Énergie et Mint Énergie en ont fait passer d’une offre à prix fixe ou indexée sur le tarif réglementé à une indexation sur les prix de marché, sans les alerter sur le risque d’une inflation galopante.

Refus du bouclier tarifaire

Gaz de Bordeaux, Mega Énergie et Wekiwi sont également accusés d’avoir commercialisé des offres basées sur un prix de marché que les clients ne connaissaient qu'en fin de mois, après avoir consommé pendant 30 jours, alors qu’un consommateur doit pouvoir connaître le prix avant de faire un achat. Gaz de Bordeaux a même refusé de proposer à sa clientèle locale captive une offre lui donnant droit au bouclier tarifaire, préférant lui imposer des hausses de prix très élevées jusqu'en septembre 2022, où il a quand même plié sous les injonctions de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Ce fournisseur en situation de monopole ayant de plus été condamné pour abus de position dominante, il est vraiment regrettable que la population bordelaise n'ait pas droit à la concurrence en matière de fourniture de gaz. Le Médiateur déplore d’ailleurs des pratiques « peu respectueuses des intérêts de ses clients ». C’est un euphémisme...

Face à un tel état des lieux, le Médiateur national de l’énergie publiera un guide de recommandations de bonnes pratiques après l’été. Il préconise aussi la mise en place d’un label de qualité qui distinguerait les fournisseurs respectant des normes de qualité exigeantes.