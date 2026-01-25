L’interdiction complète du plastique dans les gobelets à usage unique, initialement fixée au 1 er janvier 2026, est reportée à 2030, a annoncé le ministère de la Transition écologique. Justification à cette reculade : aucune alternative n’est encore opérationnelle.

En résumé Interdiction repoussée Initialement prévue pour le 1 er janvier 2026, l'interdiction totale du plastique dans les gobelets à usage unique est repoussée au 1 er janvier 2030. Le gouvernement justifie ce délai par l'absence d'alternatives techniques jugées « fiables et sûres » .

Initialement prévue pour le 1 janvier 2026, l'interdiction totale du plastique dans les gobelets à usage unique est repoussée au 1 janvier 2030. Le gouvernement justifie ce délai par l'absence d'alternatives techniques jugées . Urgence sanitaire Si les acteurs industriels saluent ce sursis, les ONG le dénoncent, arguant que des solutions comme le réemploi existent déjà et que l'urgence sanitaire liée aux microplastiques impose d'agir plus vite.

Au dernier jour de l’année 2025, le gouvernement a annoncé reporter de 4 ans l’entrée en vigueur de cette mesure, destinée à réduire l’ampleur de la pollution plastique. L’arrêté initial, datant de septembre 2021, s’inscrivait dans le cadre d’une directive européenne « relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement » (directive SUP de 2019), mais aussi de la loi antigaspillage pour une économie circulaire (loi Agec de 2020) et du Plan plastique 2025-2030. Il a été modifié par un nouvel arrêté publié le 30 décembre 2025 au Journal officiel.

Pour justifier ce report, les ministères de la Transition écologique et de l'Économie invoquent une « analyse technique menée en 2025, qui conclut qu’aucune alternative pleinement opérationnelle ne permet aujourd’hui une production industrielle de gobelets réellement sans plastique dans des conditions satisfaisantes pour les consommateurs, les entreprises et les exigences sanitaires ». Ils rappellent qu’un « gobelet fiable et sûr » doit réunir plusieurs qualités : « Une parfaite étanchéité, une fabrication robuste, une conformité sanitaire irréprochable, un recyclage efficace, et des coûts soutenables pour les entreprises. »

En 2030, au mieux…

La réduction de la teneur en plastique dans les gobelets jetables s’est mise progressivement en place (elle est fixée à 8 % depuis 2024), l’objectif initial étant de remplacer complètement cette matière par d’autres, telle la cellulose. Le gouvernement réaffirme que cette « trajectoire » n’est pas modifiée. Néanmoins, la nouvelle date du 1er janvier 2030 est suspendue à une future évaluation : « Un bilan sera réalisé en 2028 pour s’assurer que des technologies sans plastique seront disponibles à horizon 2030. » De plus, « un délai d’écoulement des stocks est prévu à compter de la nouvelle échéance », ce sursis passant discrètement de 6 mois à 1 an dans le nouvel arrêté.

Autre point problématique : si l’arrêté dit que seuls les gobelets « sans plastique ou ne contenant que des traces résiduelles seront autorisés », il ne précise pas la teneur limite de ces « traces ». En clair, en l’absence d’un nouveau report, le plastique sera toujours présent dans ces récipients jusqu’au 1er janvier 2031, voire plus longtemps s’il ne s’agit que de traces.

Cette décision a été prise à l’issue d’une consultation menée en décembre 2025, qui a recueilli 65 contributions, dont 52 (soit 80 %) opposées à ce report. Parmi les 13 favorables, figurent sans surprise les acteurs industriels et leurs associations représentatives, tels que le Syndicat national de l’alimentation et de la restauration rapide, la Fédération nationale de vente et services automatiques, l’Alliance gobelet carton, le Comité français des emballages papier carton, l’association de la filière de recyclage des emballages ménagers en papier carton Revipac, etc.

De leur côté, les ONG réfutent les arguments de non-faisabilité technique, soulignant que des alternatives existent déjà, « en particulier le recours à des contenants réemployables », et rappellent que les risques des microplastiques pour notre santé, et l’ampleur de la pollution de l’environnement par ce matériau, sont désormais documentés.