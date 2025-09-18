Si certains ont connu la consigne des bouteilles de vin ou de limonade dans leur enfance, pour la plupart d’entre nous, cette pratique ne fait plus partie des habitudes… mais cela pourrait bientôt changer.

L’habitude n’a pas été difficile à reprendre pour Nicole Duprat : « Je me souviens que quand j’étais petite, la consigne se faisait beaucoup dans les épiceries. » Alors, lorsque des caissettes destinées à la collecte du verre ont fait leur apparition, il y a environ cinq ans, à l’entrée de son magasin Biocoop à Jacou, près de Montpellier (Hérault), cette fidèle cliente n’a pas hésité. « Ça m’a semblé tout naturel de rapporter mes bouteilles en verre afin qu’elles soient nettoyées et réutilisées », poursuit l’octogénaire.

Le plastique pour optimiser la logistique

Effectivement, le réemploi du verre prévalait durant les années 1930-1940 dans un contexte de crise économique, de guerre et de pénurie de matériaux. Une loi de 1938 avait même rendu obligatoire la consignation des emballages de bières et de boissons gazeuses comme les limonades. Mais, à partir des années 1950 et jusqu’aux années 1980, elle a été peu à peu délaissée avec l’arrivée des contenants à usage unique en plastique, jugés plus pratiques pour les consommateurs et les distributeurs, et plus attractifs pour les marques, qui ont saisi là l’occasion de se démarquer en matière de packaging.

Le système a tout de même perduré dans les cafés, hôtels et restaurants : 30 à 40 % de leurs bouteilles sont