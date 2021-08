Toyota Yaris Cross Premières impressions

Bien équipé et affichant un style très marqué, le nouveau SUV urbain Yaris Cross est bien né. Mais dans ce segment très concurrentiel, son ambiance sonore assez élevée et ses suspensions un peu dures pourraient lui compliquer la tâche.

Un an après la sortie de la nouvelle citadine Yaris, élue voiture de l’année 2021, Toyota propose aujourd’hui une version bodybuildée, la Yaris Cross, qui intègre le segment des SUV urbains (segment baptisé B-SUV), celui des Peugeot 2008 et autre Renault Captur. Ce segment est l’un des plus importants en France, puisqu’il totalise 21 % des ventes totales de voitures. Pour réussir à s’imposer, le constructeur japonais mise sur le niveau d’équipement de sa Yaris Cross et sur son design expressif.

Qualité de vie à bord

Le volant et l’écran sont un peu chargés, mais la visibilité et bonne.

L’habitacle de la Yaris Cross est bien réalisé et donne une bonne impression de qualité. Il a bien sûr un air de famille avec celui de la Yaris et offre la même sensation d’espace grâce à la planche de bord à deux niveaux. Mais on y retrouve aussi les mêmes défauts, notamment un volant très encombré où la multitude de boutons demande beaucoup d’attention. De même, le combiné d’instruments numériques est assez chargé et le nombre important d’informations qui y sont affichées complique parfois la lecture. Heureusement, la lisibilité de l’écran central et celle de l’affichage tête haute ne souffrent pas de reproche particulier. Comme sur la version classique, le système de navigation du SUV s’est montré un peu capricieux en nous donnant des indications parfois fantaisistes. Il nous a fallu, à plusieurs reprises, bien regarder la carte pour prendre la bonne direction. Conçue sur la même plate-forme, la Yaris Cross dispose des mêmes dimensions intérieures que la berline. Les espaces avant et arrière sont tout aussi accueillants. Les sièges avant sont confortables et assurent un très bon maintien en latéral ; à l’arrière, la place est suffisante pour deux passagers de grande taille. Côté rangement, c’est toutefois un peu juste, d’autant que la taille de la boîte à gants est assez limitée.

Le volume du coffre est satisfaisant.

Heureusement, avec ses 397 l, le coffre est spacieux : plus de 100 l de plus que la berline. En rabattant les sièges arrière, on atteint un volume maximal de 1 097 l qui permet de loger de grands objets. On apprécie également la forme très pratique de son ouverture qui facilite le chargement. Son plancher amovible cache un second espace de rangement appréciable. La plage arrière est malheureusement en tissu : si cela s’avère pratique pour la ranger lorsqu’on la retire (il suffit de la « tordre » comme on le ferait avec une tente à montage rapide), elle n’assure aucune filtration sonore. De ce fait, l’habitacle se révèle assez bruyant avec beaucoup de remontées en provenance des roues arrière.

Au volant

Une seule motorisation hybride sera disponible.

Contrairement à la berline, le SUV ne recevra qu’une motorisation hybride, identique sur les deux voitures, de quatrième génération : un 3 cylindres de 1,5 l de 92 ch associé à un moteur électrique de 59 kW, le tout pour une puissance cumulée de 116 ch. De par sa conception de type full hybride, la Yaris Cross ne peut parcourir que quelques kilomètres en mode tout-électrique. Mais c’est surtout lors des accélérations que le soutien du moteur électrique est appréciable. Quelle que soit la configuration de la route, la mécanique répond tout de suite, ce qui permet d’obtenir une très bonne accélération tout en préservant l’appétit du moteur thermique. Sur un parcours mixte comportant beaucoup de ville, nous avons relevé une consommation moyenne de 4,4 l/100 km. Cela se gâte un petit peu si on emprunte plus de voies rapides. Dans ce cas, la consommation grimpe d’un peu moins de 1 l/100 km pour atteindre les 5,3 l/100 km.

La Yaris Cross s’est montrée très maniable en ville et agréable à conduire. La position de conduite et la bonne visibilité vers l’extérieur, dans toutes les directions, permettent au conducteur d’évoluer sans appréhension. Sur route, le bilan est un peu plus mitigé notamment à cause des suspensions, spécifiques à ce modèle, qui s’avèrent trop dures et font ressentir les défauts de la chaussée. Chaque bosse ou défaut de raccordement se traduit inévitablement par des secousses assez désagréables pour les occupants. Dommage, car lorsque le revêtement est irréprochable, elles offrent plutôt un bon confort. L’autre grief sur route est l’ambiance sonore un peu élevée due au manque d’insonorisation de la partie arrière de la voiture. C’est d’autant plus regrettable qu’en dessous des 100 km/h, ce défaut est quasi inexistant, preuve que le reste de la voiture assure une bonne filtration des bruits de roulement et d’air.

La Yaris Cross intègre de nombreux systèmes de sécurité.

La Yaris Cross est proposée en version 4×4. Toutefois, les quatre roues motrices ne seront en service qu’au démarrage de la voiture (utile pour se sortir d’un bourbier ou réaliser un démarrage en côte sous la pluie). Sur route, son utilité est moyennement justifiée et, à vitesse constante, le véhicule roule uniquement en mode traction. Au final, il n’est pas forcément intéressant de débourser les 2 000 € demandés pour cette option.

Sécurité

La Yaris version Cross utilise le même arsenal d’équipements de sécurité que la citadine, qui a obtenu 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP. Elle reçoit de nombreux systèmes permettant de détecter un risque d’accident ou, le cas échéant, d’en limiter l’impact sur les occupants. Ainsi, elle dispose du système de précollision avec détection de véhicule, des piétons de jour comme de nuit et des cyclistes de jour, l’assistant de franchissement d’intersection, le régulateur de vitesse adaptatif sur toute la plage de vitesses, l’alerte de franchissement de ligne et l’assistant de trajectoire, le système de lecteur des panneaux de signalisation ou encore la gestion automatique des feux de route.