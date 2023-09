Smartphone Motorola Edge 40 L’étanchéité… prend l’eau !

Motorola a récemment lancé le Edge 40, un smartphone Android classique vendu 599 €. Avec un bel écran OLED de 6,55", 265 Go de stockage, des capteurs photo intéressants et une batterie de 4 400 mAh à charge rapide, ses caractéristiques sont cohérentes avec son prix. Ses performances globales sont d’ailleurs correctes. Mais notre test en laboratoire révèle aussi que l’Edge 40 n’est pas du tout étanche, contrairement à ce qu’annonce le fabricant. Et qu’il n’est pas solide non plus. Un smartphone à éviter, en somme.

Avec ses caractéristiques flatteuses et ses bonnes performances globales (écran de qualité, processeur véloce, photos de bonne qualité), le Motorola Edge 40 que nous venons de tester a tous les attributs classiques du smartphone moyen de gamme premium. Vendu 599 €, ce modèle se frotte à de nombreux concurrents sous Android, comme le Nokia XR21 (600 €) ou le Xiaomi 12 (549 €). Le Motorola Edge 40 se distingue toutefois de tous les autres : c’est en effet l’un des rares (et de mémoire, sans doute même le seul) qui n’ait pas résisté à notre test d’immersion dans l’eau.

Lorsqu’un fabricant présente un smartphone comme étanche, nous le plongeons dans l’eau, à la profondeur préconisée par le fabricant, pendant 30 minutes. Motorola avance que l’Edge 40 « est conçu pour résister à une immersion dans 1,5 mètre d’eau maximum pendant 30 minutes ». Notre test devait donc n’être qu’une formalité. Raté. Le premier exemplaire immergé en laboratoire ne fonctionnait plus une fois sorti de l’eau : boutons inopérants, redémarrages inopinés, présence d’eau dans le module photo… Un smartphone bon pour la casse.

Comme c’est toujours le cas lorsqu’un appareil échoue aussi nettement à l’un de nos tests, nous confirmons nos résultats en mettant à l’épreuve un second exemplaire. Résultat, après immersion, le second Motorola Edge 40 ne captait plus le réseau, redémarrait à nouveau sans raison, bref il ne fonctionnait plus. Il a fallu attendre une semaine pour que l’appareil prenne à nouveau la charge, une semaine supplémentaire pour que la batterie puisse être complètement chargée, mais au bout de quelques jours, cet exemplaire a rendu l’âme.

Le test d’immersion, illustré à gauche, a eu raison de deux exemplaires du Motorola Edge 40. Parmi les fonctions inopérantes, l’appareil photo, dont le capteur a été inondé.

Pas mieux côté solidité !

Au quotidien, les smartphones sont mis à rude épreuve… Notre protocole de test prévoit donc par ailleurs un test de solidité. Cette épreuve consiste à placer le smartphone dans un tambour rotatif qui simule une cinquantaine de chutes de 80 cm de hauteur ; nous observons l’état du téléphone et le soumettons à un nouveau cycle de 50 chutes. Le Motorola Edge 40 a résisté au premier tour, mais pas au second : son écran est sorti complètement brisé du tambour. Même chose avec le second exemplaire, que nous avons là aussi éprouvé pour confirmer nos observations.

Autant dire qu’à choisir, autant éviter ce smartphone. Si vous tenez à ce fabricant, sachez que le Motorola Edge 40 Pro, lancé au même moment, est ressorti totalement indemne des deux épreuves, étanchéité comme solidité. Mais celui-ci est plus cher, 899 € !