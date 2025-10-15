À partir du mercredi 5 novembre, l’UFC-Que Choisir lancera sa campagne « Énergie moins chère ensemble » 2025 dédiée à l’électricité. Explications et dates à retenir.

Après la campagne 2023 qui a rassemblé 130 000 souscripteurs pour une offre d’électricité 12,1 % (HT) moins chère par rapport au tarif réglementé, soit une économie moyenne de 160 €/an, l’inscription à la nouvelle campagne « Énergie moins chère ensemble » 2025 débutera le 5 novembre.

À partir de cette date, le fournisseur d’électricité lauréat de ce nouvel achat groupé sera connu ainsi que le pourcentage de réduction par rapport au tarif réglementé. Les consommateurs intéressés auront jusqu’au 20 décembre pour s’inscrire et bénéficier de la nouvelle offre.

Parmi les avantages de l’achat groupé organisé par la SAS Que Choisir, filiale de l’UFC-Que Choisir, citons bien sûr des économies sur la facture d’électricité mais aussi des tarifs fixes pendant 2 ans, un contrat sûr et l’accompagnement de l’UFC-Que Choisir en cas de réclamations.

Cet achat groupé sera ouvert à toutes et à tous. Même si vous avez récemment souscrit un contrat d’électricité avec un opérateur, vous pourrez le résilier à tout moment et sans frais pour bénéficier de la future offre « Énergie moins chère ensemble ».