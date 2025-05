Sur l’étiquette, la feuille grasse coupée où perlent quelques gouttes semble signaler un soin naturel. Pressé, vous déposez la crème ou le shampoing aux promesses hydratantes dans votre panier sans prendre le temps de regarder sa composition. Après tout, l’aloe vera est utilisé par les médecins depuis l’Antiquité en Europe comme en Égypte ou en Amérique du Sud. Et les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires des 75 principaux composés chimiques contenus dans le gel de la plante ont été depuis attestées in vitro comme in vivo par des scientifiques. Ces données laissent imaginer un effet bénéfique de l’aloe vera en application cutanée. S’il est vrai que tous ses composés représentent des apports intéressants pour la peau ou les cheveux, l’efficacité vantée en cosmétique est parfois exagérée.

En outre, le gel pur, utilisé par les chercheurs pour leurs études, doit malheureusement être conservé au réfrigérateur. Par facilité, la plupart d’entre nous se tournent donc vers ces produits proposant l’aloe vera en association avec d’autres ingrédients censés stabiliser la formule. Au risque de faire entrer des ingrédients problématiques dans la salle de bains.

Du BHT dans les crèmes

Plusieurs produits hydratants ont particulièrement attiré notre attention. Des crèmes à l’aloe vera de la marque Amalfi, vendues en ligne, ainsi que la crème Gotta Love, vendue chez le déstockeur Action, contiennent du BHT.

Le BHT est tellement problématique qu’il fait actuellement l’objet d’une auto-saisine de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). Cet agent antioxydant permet d’éviter l’oxydation des formules, notamment de la phase grasse des émulsions, susceptible de rancir. Fréquemment utilisé pour remplacer le BHA, ingrédient soupçonné d’être à la fois perturbateur endocrinien et toxique pour la reproduction, le BHT présenterait malheureusement des risques sanitaires « très similaires », selon l’Anses.

Attention aux irritants et aux allergènes

Sans contenir des ingrédients aussi toxiques, d’autres produits ne remplissent pas non plus leurs promesses de naturel.

Le shampoing hydratant Garnier Fructis à l’aloe vera dépasse de peu la moyenne dans notre récent test de shampoings, en raison de la présence combinée de sodium lauryl sulfate (SLS) et d’acide salicylique, un ingrédient dérivé du saule, que les scientifiques surveillent depuis les travaux d’une équipe danoise. Bien que jugée sûre par le comité d’experts de la Commission européenne (le CSSC) aux concentrations utilisées par l’industrie, cette molécule pourrait avoir un effet de perturbateur endocrinien, avec notamment des effets modérés sur la production de testostérone et la spermatogenèse. Quant au SLS, il peut s’avérer irritant.

La crème après-soleil Nivea Sun à l’aloe vera est un produit qui semble intéressant mais la promesse de naturel semble là encore légèrement exagérée. Bien que la formule soit relativement courte (une dizaine d’ingrédients), elle comporte 2 allergènes parmi ceux dont la réglementation européenne impose la mention sur les étiquettes.

De nombreux autres produits non mentionnés dans cet article contiennent de l’aloe vera, avec des formulations plus sûres. La prudence reste cependant de mise dans tous les cas, en vérifiant sur les étiquettes la présence de potentiels perturbateurs endocriniens, d’irritants ou d’allergènes, pour s’assurer de bénéficier d’une cosmétique véritablement naturelle.

Des produits rappelés Parmi les produits rappelés par les autorités européennes et françaises en 2024, plusieurs contenaient « aloe » dans leur dénomination : Olive Oil Gel Pro Styl New formula with aloe (Ampro)

Aloe Ever Shield (Forever)

Aloe Hand Sanitizer Gel Alcohol 80 % (Aruba)

Aloe Alcoholada Gel (Aruba)

Pure & Natural Cleansing Lotion with organic argan oil and organic aloe vera (Nivea)

Shampoo Shine Revived Pure Care Dry Oil (Dove)

Natural Shampoo Aloe Vera (Garnier)

Sensitive with aloe vera and vitamin E, Men (Palmolive)