Vaisselle jetable

Afin de résister à l’eau et aux graisses, les matériaux peuvent être traités en surface ou dans la masse par ces substances. Très persistantes dans l’environnement, elles sont, pour certaines, cancérogènes, immunotoxiques, toxiques pour le développement et/ou perturbateurs endocriniens.

Ils ont été recherchés dans la vaisselle en pulpe végétale et dans les pailles en papier/carton.

Ces composés, nommés chloropropanols, ont déjà été détectés dans des pailles en papier contenant certaines résines. Ils sont, selon les cas, cancérogènes, reprotoxiques et/ou toxiques pour le rein.

Ils ont été recherchés dans la vaisselle en pulpe végétale et dans les pailles en papier/carton.

Avec une matière première végétale, leur présence est toujours possible. Leur éventuelle toxicité varie selon la substance considérée.

Ils ont été recherchés dans la vaisselle en pulpe végétale et en feuilles de palmier.

Ces composés chimiques largement répandus sont employés dans la production de produits phytosanitaires, pharmaceutiques, d’encres… Ils peuvent être présents dans les matériaux destinés au contact alimentaire (encres azoïques) et ainsi migrer dans les aliments, mais peuvent également s’y trouver en tant que produits de dégradation d’autres composés (adhésifs) ou d’impuretés (lors de la production de certains pigments). Certains sont cancérogènes.

Ils ont été recherchés dans les pailles en papier/carton.

Toxiques à divers titres selon le métal, ils peuvent provenir de l’environnement (sol, air, eau), des végétaux mis en œuvre ou du process de production.

Ils ont été recherchés dans tous les produits testés.

Ce perturbateur endocrinien interdit en France dans les matériaux en contact avec des denrées alimentaires peut s’y retrouver fortuitement. Ce n’est le cas dans aucun des articles testés.

Il a été recherché dans la vaisselle en feuilles de palmier et dans les pailles en papier/carton.

