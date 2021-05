© Alexis Lecomte Comparatif Vaisselle jetable Test portant sur 16 vaisselles jetables

Alors que les produits en plastique à usage unique sont déjà en partie prohibés et dans le but de répondre aux attentes des consommateurs demandeurs d’alternatives plus durables, les professionnels de l’emballage et de la vaisselle jetable se tournent de plus en plus vers des matériaux alternatifs dérivés de matières végétales. Ceux-ci sont faits de papier, de carton ou de nouveaux matériaux d’emballage fabriqués à partir de pulpe de canne à sucre, de fibre de blé, de bois ou encore de palmier. Faute de réglementation, ces derniers sont toutefois susceptibles d’exposer les consommateurs à certains contaminants. Au travers d’un test mené conjointement avec plusieurs homologues européens, nous avons donc recherché plusieurs substances problématiques au sein de 16 éléments de vaisselle jetable à base de fibres végétales.