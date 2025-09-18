COMPARATIF

Vin rouge et vin blancDu raisin, mais pas que…

Elsa Abdoun
Domitille Vey

par Elsa Abdoun, Domitille Vey

Vin rouge et vin blanc Du raisin, mais pas que…
© AdobeStock

Les producteurs de vin sont enfin tenus d’indiquer l’ensemble des ingrédients qu’ils utilisent. Nos analyses révèlent un emploi important d’additifs, mais également la présence d’autres substances indésirables, restées cachées.

