Blanc ou rouge, bourgogne ou bordeaux, bio ou HVE… Nous avons analysé la liste des additifs mais aussi les apports nutritionnels et la teneur en contaminants (bisphénols, phtalates, pesticides) et sulfites de 35 bouteilles de vin à moins de 13 €. Résultat : il est possible de limiter la casse en suivant quelques conseils simples.

Les blancs moelleux ne sont pas les vins les plus caloriques. Les bordeaux semblent plus contaminés par les résidus de pesticides que les bourgognes. Et un petit cru bourgeois peut présenter une liste d’additifs encore plus longue que celle d’un soda premier prix. Voici quelques-unes des nombreuses révélations de nos analyses de 35 vins, accompagnées de conseils pratiques pour choisir les meilleures bouteilles sur le plan de la santé.

Additifs : fuyez les sulfites ainsi que le E466

Saccharose, E220-E228, E270, E296, E300, E330, E334… la liste d’ingrédients d’un sachet de bonbons premier prix ? Non, celle d’un vin rouge de Bourgogne vendu 13 € les 75 cl. Hélas, cette référence ne fait pas figure d’exception. Dans notre sélection, près de la moitié affichait quatre additifs ou plus, dont certains particulièrement peu recommandables. La carboxyméthyl cellulose, ou E466, qui empêche la formation de dépôts de tartre au fond du verre et de la bouteille, serait susceptible, par exemple, de favoriser les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, le surpoids, le diabète et les maladies