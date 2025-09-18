1. Mécanique de précision

Elle fait plus de bruit et prend plus de place qu’un système à capsules ou une cafetière filtre. C’est que la machine à café automatique en a sous le capot ! Une fois ses réservoirs remplis en eau et en grains, et éventuellement en lait, il suffit d’appuyer sur un bouton pour la lancer. Le broyeur moud les grains, la chaudière monte l’eau à température, le café désormais moulu est tassé dans une chambre de percolation. Puis l’eau chaude est envoyée à travers, sous pression, pour l’extraction. Ces étapes successives mêlent mécanique et plomberie ; un peu d’électronique aussi afin de piloter le tout. Bien que toutes les pièces forment un circuit solide, il est important de bichonner un peu l’engin, surtout quand il vieillit. Nos études montrent que les premières pannes sur ces appareils surviennent après quatre ans en moyenne.

2. Nettoyage régulier des bacs et de l’infuseur

Les bacs à marc et à gouttes, ainsi que, moins souvent, la chambre de percolation, doivent être rincés régulièrement. Un passage sous l’eau et un séchage rapide avant réinstallation permettront de garder de bons arômes.

3. Détartrez et nettoyez quand c’est demandé !

Sur la plupart des modèles, un voyant s’allume afin de signifier qu’il est temps de procéder au détartrage. Cette opération s’avère plus ou moins compliquée selon les références. Lors de nos tests en laboratoire, nous comptons le nombre d’actions nécessaires sur chaque appareil. La moyenne tourne… autour d’une vingtaine. Que cela ne vous décourage pas : détartrez dès qu’il le demande, sinon, le tartre risque de bloquer le système, et il faudra probablement le démonter pour déboucher les durites. Passage au service après-vente de rigueur si vous n’êtes pas bricoleur ! Suivez aussi les directives de la machine pour les boissons lactées, et rincez bien la buse vapeur après chaque usage.

4. Passer le pinceau et l’aspirateur

Les constructeurs, conscients de l’importance de l’entretien, intègrent la plupart du temps un rinçage automatique à l’allumage et à l’extinction, et livrent leurs machines avec goupillon, racloir et pinceau. Utilisez-les. Une porte d’entretien, généralement située sur un côté de l’appareil, donne accès à ses entrailles, où se répand du café moulu. Passez le pinceau, pourquoi pas même un coup d’aspirateur, pour tout nettoyer et ainsi éviter les mauvaises surprises (moisissures).

5. Un filtre à calcaire dans le réservoir d’eau

Le calcaire reste l’un des principaux ennemis d’une machine à café. Son accumulation finit par obstruer les conduits internes, entravant le bon fonctionnement de la chambre de chauffe et altérant le goût du café. C’est pourquoi la plupart des fabricants prévoient dans le réservoir d’eau un emplacement dédié au filtre. Celui-ci ralentit la formation du tartre, mais sa durée de vie est limitée. Il faut le changer tous les deux à quatre mois, ce qui représente un budget non négligeable (12 à 20 € l’unité).

Pas d’entretien, pas de garantie ! Mieux vaut suivre les recommandations du fabricant : le défaut d’entretien constitue un motif fréquent d’exclusion de garantie. L’un de nos abonnés en a récemment fait l’amère expérience avec sa machine Jura à 1 890 €, tombée en panne au bout de neuf mois, après 775 cafés. « Zéro nettoyage effectué sur quatre requis, zéro détartrage effectué ; un changement de filtre sur trois requis », lui a signifié le constructeur après diagnostic. Résultat, une facture de 319 € pour la réparation.