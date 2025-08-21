Santé, impact environnemental, protection des salariés, bientraitance animale, origine et traçabilité : le secteur du textile développe ses labels depuis 30 ans environ.

Dans le domaine du textile et de l’habillement, les fabricants disposent d’un certain nombre de labels et de certifications leur permettant d’attester de leurs bonnes pratiques sociales et environnementales. S’il en existe une cinquantaine, nous avons sélectionné les plus utilisés par les industriels et les plus connus des consommateurs.

À noter Tous les cahiers des charges sont accessibles sur les sites Internet des labels ou sur celui de l’organisation Textile Exchange.

Global Organic Textile Standard (Gots)

Ce label international certifie que les vêtements contiennent au moins 70 % de matières premières biologiques. Des critères sociaux comme l’interdiction du travail des enfants ou du travail forcé sont aussi intégrés.

Marques certifiées : 212 en France.

Type de certification : par un organisme tiers.

Oeko-Tex

Né en 1992 et sans doute le plus utilisé dans le textile, le label international Oeko-Tex est attribué à un produit et non à une marque. La mention « Standard 100 » assure que le vêtement n’est pas toxique pour la santé humaine ni pour la planète, au cours de sa fabrication comme de son utilisation. « Made in green » combine le cahier des charges du Standard 100 et les contrôles du respect des normes environnementales sur les sites industriels.

Produits certifiés :