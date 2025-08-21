Les premières années de la vie sont importantes pour le dos ! Peut-on pour autant apprendre à son enfant à en prendre soin ? Éclairage.

Certes moins fréquente que chez l’adulte, la lombalgie existe également chez les plus jeunes. « On estime que, pendant sa croissance, un enfant sur deux aura à un moment donné mal au dos », nous indique le Pr Jérôme Sales de Gauzy, chirurgien orthopédique, traumatologique et plastique au CHU de Toulouse (31). De son côté, le Pr Isabelle Koné-Paut, rhumatologue pédiatrique à l’hôpital Bicêtre, à Paris, précise que la fréquence de la lombalgie augmente avec l’âge : elle passe d’environ 1 % à 7 ans à 6 % à 10 ans, puis à 18 % entre 14 et 16 ans. « Mais tous ces enfants ne consultent pas : il y en a à peu près la moitié, voire un peu moins, qui vont chez un médecin pour ce motif », commente la rhumatologue.

Souvent des causes non identifiables

Dans 80 % des cas, aucune cause n’est trouvée après examens radiologiques. On parle alors de causes non identifiables, ou idiopathiques. Dans les 20 % restants, certains signes conduisent à suspecter une maladie. L’élément déclencheur de la lombalgie peut être de nature traumatique (chute ou accident, par exemple), orthopédique (scoliose, maladie de Scheuermann (1), spondylolisthésis (2)…) ou encore inflammatoire (rhumatismes de la classe de la spondylarthrite (3)). Et puis, plus rarement, le mal de dos de l’enfant est provoqué par une tumeur, bénigne ou