Camille, Danielle, Martine, Mathilde, Nina, Thierry et Véronique prennent du Wegovy ou du Mounjaro, ces nouveaux traitements contre l’obésité. Ces médicaments modifient la prise en charge de cette maladie, mais ils ont aussi un fort impact au quotidien. Comment vivent les personnes sous traitement ? Témoignages croisés.

Commercialisées d’abord aux États-Unis, deux nouvelles molécules (sémaglutide/Wegovy et tirzépatide/Mounjaro) ont été présentées comme des traitements miracle sur les réseaux sociaux. Ces derniers mois, elles font beaucoup parler d’elles en France. Comment agissent ces molécules ? Elles miment les effets d’une hormone, appelée GLP-1, qui favorise la satiété et réduit l’appétence pour les produits sucrés. Il s’agit d’injections hebdomadaires à faire soi-même avec un stylo prérempli, dont les doses seront augmentées progressivement. Ces médicaments sont indiqués aux personnes qui ont un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30 (ou à 27 avec des complications associées) après l’échec d’un régime réduit en calories associé à de l’activité physique. Qu’en pensent les personnes qui suivent ce traitement ?

Les bénéfices

Sur les sept témoignages que nous avons recueillis (six femmes et un homme), six personnes décrivent une perte de poids rapide et importante et se montrent assez enthousiastes sur l’efficacité du traitement. « Les effets ont été remarquables. Je suis passé de 150 à 137 kg entre janvier et mai,