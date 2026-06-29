Pesticides - Bien choisir ses fruits et légumes d’été

Piliers de notre alimentation toute l’année, les fruits et légumes sont excellents pour notre santé. Ils regorgent de vitamines, de minéraux et de fibres, dont les nombreux bienfaits accompagnent la belle saison. Une petite réserve tout de même à propos de ceux qui contiennent le plus de pesticides.

Quel plaisir de regarder ces assiettes estivales colorées et pleines de fraîcheur ! Fruits et légumes apportent plein d’éléments essentiels à notre organisme. Consommés après avoir mûri sur pied et au soleil, ils afficheront une concentration avantageuse en certains nutriments et auront plus de saveur. Mieux vaut les acheter au plus proche de la cueillette, l’oxydation débutant dès la récolte. Il ne reste plus qu’à faire son marché, chaque végétal ayant ses atouts.

Tirez-en le meilleur

Hydratation : pastèque, fraise, concombre, salade, radis

Les fruits et les légumes sont très riches en eau (respectivement, 85 % et 90 % de leur poids, en moyenne). En consommer constitue un moyen idéal pour s’hydrater pendant la période chaude de l’année, surtout quand on a du mal à boire assez. La fraise et le radis, qui montent sur le podium des stars estivales de l’hydratation, se croquent à tout moment de la journée.

En cette saison, le large choix des fruits et légumes se plie à tous les goûts. Le gaspacho est un parfait exemple de recette à base de légumes d’été gorgés d’eau. Composé de tomates, de concombres, de poivrons et