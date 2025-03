Mal entretenus ou mal utilisés, nos appareils électroménagers souffrent. Voici les gestes à bannir, et ceux à adopter, pour éviter les pannes et prolonger la durée de vie des aspirateurs, machines à café, centrales vapeur…

Mieux vaut prévenir que guérir. Célèbre, l’adage vaut aussi pour les pannes des petits appareils électroménagers. « Environ 40 % des produits rapportés au service après-vente ne le seraient pas s’ils avaient été utilisés dans le respect des consignes d’usage et d’entretien », estime Vincent Martin, responsable après-vente du groupe Seb, qui réunit notamment les marques Calor (repassage), Moulinex (cuisine), Rowenta (aspirateurs) et Krups (café, etc.). D’autres acteurs de la réparation d’électroménager avancent un ordre de grandeur similaire.

Si les utilisateurs rechignent souvent à lire les consignes, à leur décharge, elles ne sont pas toujours simples d’accès : les notices fournies sur papier étant de plus en plus succinctes, il faut parfois se rendre sur le site web du fabricant.

Voici nos conseils pour éviter des pannes prématurées de ses petits appareils de cuisine, de repassage ou d’entretien des sols. L’enjeu est autant économique qu’écologique : « Prolonger leur durée de vie, c’est retarder un nouvel achat », souligne Anne-Claire Tran, directrice durabilité du groupe Fnac Darty.

Conseil n° 1 - Entretenir ses appareils

Les appareils fonctionnant avec de l’eau sont les plus sujets à des pannes évitables. Machines à café et appareils de repassage subissent les effets du tartre, dû au calcaire présent dans l’eau du robinet, de façon plus ou moins importante selon les régions (1).

Un détartrage régulier s’impose. « Quand la dose de café qui coule diminue, c’est que les tuyaux ont commencé à s’obstruer », indique Anne-Claire Tran. « Pour y penser, on peut se donner des repères dans le temps, en prévoyant par exemple un détartrage à chaque début de mois, ou à chaque début de saison selon l’intensité d’usage et le degré de calcaire dans l’eau de sa région », conseille Laurent Chéron, réparateur à Caen et délégué à la réparation de la fédération professionnelle Fedelec.

Les modèles les plus sophistiqués, notamment les cafetières à expresso avec broyeur, indiquent lorsqu’un détartrage est nécessaire. Mieux vaut réaliser l’opération sans tarder dès l’allumage du voyant. Même chose sur les centrales vapeur, qui disposent souvent de fonctions de détartrage, à lancer à intervalles réguliers.

Pour les aspirateurs, les négligences les plus courantes concernent les filtres… dont certains utilisateurs ignorent l’existence. Or, le défaut d’entretien pose problème : « Les poussières qui ne sont pas filtrées atterrissent dans le moteur et finissent par le détériorer », prévient Thierry Colonna, dont l’entreprise de réparation, 2AM, est installée à Marsac-sur-l’Isle (24).

Selon les modèles, les filtres sont à changer ou à laver. Attention à ne rien oublier : la plupart des aspirateurs sont dotés d’au moins deux filtres différents ‒ la notice indique où ils se situent et leur fréquence d’entretien, très variable selon les cas (parfois une fois par an, parfois une fois par mois !). Périodiquement, pensez aussi à vérifier que rien n’obstrue les tuyaux et à ôter les cheveux emmêlés dans la brosse, notamment s’il s’agit d’une électro-brosse. Ce n’est pas une simple question d’efficacité : tout ce qui freine l’aspiration accroît la sollicitation du moteur, donc le fragilise. Ces gestes d’entretien doivent être encore plus scrupuleux avec les aspirateurs balais sans fil et les aspirateurs robot : ces modèles bourrés d’électronique sont plus sensibles et plus compliqués à réparer.

Conseil n° 2 - Attention aux erreurs communes

Le souci de protéger du calcaire certains appareils conduit parfois à commettre des erreurs. Pour éviter d’utiliser une eau du robinet très calcaire, certains remplissent leur centrale vapeur avec de l’eau déminéralisée. Problème : « Elle est corrosive et peut détériorer certains éléments internes », alerte Vincent Martin, du groupe Seb. Un mélange moitié eau déminéralisée, moitié eau du robinet est un bon compromis.

Une fois les appareils entartrés, le piège consiste à user et abuser du vinaigre. Utilisé pur, le produit est tellement efficace qu’il attaque aussi les joints à l’intérieur des fers à repasser ou des machines à café, notamment. De quoi mettre les appareils hors service ! « Mieux vaut utiliser du détartrant en poudre ou en liquide prêt à l’emploi, disponible en grande distribution », conseille Vincent Martin.

Côté aspirateur, une autre erreur guette l’utilisateur de bonne volonté, qui effectue le lavage des filtres (pour les modèles concernés). L’impatience peut conduire à les remettre en place trop rapidement. Un séchage des filtres pendant 24 h est généralement conseillé pour éviter d’introduire de l’humidité dans l’appareil.

Conseil n° 3 - Utiliser ses appareils avec précaution

C’est parce qu’ils sont parfois soumis à rude épreuve, que certains articles flanchent. Aspirer de l’eau ou des poussières trop fines (plâtre, sciure de bois) peut s’avérer catastrophique pour l’appareil lorsqu’il ne s’agit pas d’un modèle dédié à ces usages (aspirateur eau et poussière). Sur les aspirateurs traîneaux, « une des interventions les plus classiques concerne l’enrouleur du câble électrique, qui s’abîme avec le temps », assure Laurent Chéron. Pour éviter son usure prématurée, il faut perdre la mauvaise habitude de le dérouler au maximum pour atteindre tous les recoins à aspirer sans changer de prise. Autre geste à bannir : débrancher en tirant sur le câble car la prise à l’extrémité en souffre.

Pour les aspirateurs balais sans fil, c’est le recours au mode turbo qui pose problème. « Ils ne sont pas conçus pour fonctionner en mode turbo de façon prolongée », explique Anne-Claire Tran, du groupe Fnac Darty. Cette utilisation excessive occasionne des pannes… et des retours injustifiés en magasin de nouveaux utilisateurs, qui pensent la batterie défectueuse. Il faudrait donc que fabricants et distributeurs cessent de communiquer sur l’autonomie maximale de ces aspirateurs sans préciser qu’elle n’est disponible qu’à puissance minimale, afin d’éviter ces retours en magasin, quand les clients s’aperçoivent que l’autonomie ne dépasse pas quelques minutes en mode turbo.

En cuisine, la plupart des bols et accessoires des robots ménagers sont prévus pour passer au lave-vaisselle. Néanmoins, ils s’y abîment – un critère pris en compte dans nos tests de robots ménagers. Pour retarder les problèmes, évitez d’utiliser les programmes les plus chauds. Et placez-les de préférence dans le panier du haut : la pression de l’eau y est moins forte.

Quant aux fers et centrales vapeur, ils gagnent à être vidés au maximum après utilisation : « L’eau stagnante dans le réservoir finit par s’évaporer, et les résidus accélèrent la détérioration de l’appareil. Cela vaut aussi pour les bouilloires », avance Vincent Martin.