Téléphonie mobile

Trop d’appareils chez soi

Au printemps dernier, une étude (1) révélait que 64 % des ménages français gardaient au moins un téléphone chez eux, en dépannage ou parce qu’ils ne savaient pas quoi en faire. Au total, 46 millions de portables dorment dans nos tiroirs, en majorité des appareils achetés il y a moins de 4 ans. Les trois quarts fonctionnent encore. « Récupérer ces smartphones ou ces mobiles plus anciens est l’une des missions fixées par les pouvoirs publics », affirme Guillaume Duparay, directeur du développement de l’éco-organisme Ecosystem.

Revendre ou donner

Bien sûr, personne n’ira déposer dans un point de collecte des modèles récents dont on peut encore se servir, car ils ont de la valeur. Ceux-là, il est possible de les proposer à des acteurs engagés dans la filière du reconditionnement tels que Magic Recycle et Recommerce, ou chez des distributeurs comme Boulanger ou Fnac. Cependant, les prix de reprise sont très bas, trop bas, et n’incitent pas à la revente. Comptez, par exemple, de 40 à 50 € pour un iPhone 8 (64 Go) en bon état. Notre conseil ? Plutôt que de brader votre appareil à un intermédiaire qui fera une grosse marge sur votre dos (reconditionné, le même iPhone est commercialisé entre 130 et 190 € selon les sites), conservez-le ou faites-en profiter un proche.

Des ressources précieuses

Si vous stockez des mobiles d’une autre époque, les recycler est une bonne idée. « Les vieux téléphones possèdent une valeur matière importante. Ils contiennent 50 % environ de métaux ferreux, non ferreux et précieux ainsi qu’une part intéressante de terres rares et de métaux spéciaux, que nous savons bien recycler et réemployer », précise Guillaume Duparay. Idem pour un smartphone cassé ou en panne : celui-ci est réparé quand c’est possible, sinon il est envoyé dans la filière de valorisation. Afin de faciliter la collecte, Ecosystem met à disposition des étiquettes d’affranchissement prépayées sur Jedonnemontelephone.fr. Lancé il y a un an, le site aurait permis de récolter 500 000 portables. Un bon début.

(1) Étude réalisée par Harris Interactive et Crédoc pour Ecosystem et Ecologic, juin 2023.