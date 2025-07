1. Vérifiez la pression des pneus

La pression des pneus a une incidence directe sur la consommation d’un véhicule. D’après l’Agence de la transition écologique (Ademe), un sous-gonflage de 0,3 bar entraîne 1,2 % de consommation en plus, de 0,5 bar 2,4 % de consommation en plus. Lorsqu’ils sont sous-gonflés, la surface de contact des pneus avec le sol augmente, donc la résistance au roulement aussi : le moteur doit travailler davantage. Or, le fondement de l’écoconduite consiste justement à faire fonctionner le moteur à bas régime, par tous les moyens. Notez aussi que des pneus sous-gonflés adhèrent moins, allongent les distances de freinage, chauffent plus et s’usent plus vite sur les bords. Une pression adaptée joue donc sur la sécurité, et sur les coûts d’entretien !

2. Assouplissez votre conduite

La clé d’une conduite souple ? L’anticipation ! Évitez les accélérations et les freinages brutaux, qui tirent sur le moteur (pic de consommation) ou sur les freins (usure prématurée des plaquettes). Rétrogradez tôt à l’approche d’un rond-point, décélérez au lieu de freiner. Dans un bouchon, évitez les à-coups. Si vous utilisez une boîte manuelle, changez les rapports de vitesse rapidement et calez-vous sur le rapport le plus haut : mieux vaut passer de la 3e à la 4e pour maintenir une vitesse de 50 km/h. D’une manière générale, l’idéal est de maintenir une vitesse la plus stable possible.

3. Réduisez votre vitesse

La vitesse est un facteur déclencheur et aggravant lors des accidents. C’est même la première cause de mortalité sur la route. En la baissant, on limite le risque tout en freinant… la consommation de carburant (ou d’électricité). Plus on roule vite, plus le moteur doit contrer la résistance de l’air et donc fournir d’effort. Différentes études ont montré que la consommation augmente de 30 % quand on passe de 90 à 120 km/h. Inversement, on économise 12 à 18 % de carburant en roulant à 110 km/h au lieu de 130 km/h.

4. Limitez l’utilisation des options gourmandes

Dégivrage, sièges chauffants, climatisation… Ces options de confort sont, elles aussi, gourmandes en énergie. S’en passer lors des courts trajets limite leur impact. Démontez coffre de toit, galerie ou porte-vélos dès que vous n’en avez plus besoin. Rouler avec une voiture chargée augmente la consommation.

5. En voiture électrique

Les principes de l’écoconduite s’appliquent aux véhicules thermiques, hybrides et électriques, avec quelques spécificités quand même. Lever le pied tôt permet d’utiliser le frein moteur régénératif plutôt que le frein classique. C’est encore mieux avec le mode « B », plus efficace en la matière. Les accélérations franches ont tendance à vider la batterie. Le chauffage et la climatisation tirent directement dessus aussi (contre le froid, mieux vaut utiliser le volant et les sièges chauffants). Et une conduite souple optimise son autonomie, mais aussi sa durée de vie.

Une conduite réservée aux gens cool ! Regards de travers, noms fleuris et doigts levés… La route est un terrain propice aux agressions comportementales et verbales. En 1994, des chercheurs américains ont développé une échelle de colère au volant, la Driving Anger Scale (DAS), qui théorise le lien entre la personnalité, les comportements agressifs et les transgressions du Code de la route. En 2008, une étude, française cette fois, a montré que les gens ayant un score DAS élevé étaient aussi ceux qui, globalement… s’énervent vite dans la vie. Tout le contraire du bon candidat à l’écoconduite (source : Observatoire national interministériel de la Sécurité routière, juin 2024) !