Le Régime local d’Alsace-Moselle est une exception dans le paysage de l’assurance maladie. Son atout majeur : un taux de cotisation uniforme, appliqué à tous les revenus.

Attention, hausses en vue ! Comme chaque année, les foyers couverts par une complémentaire santé individuelle – travailleurs indépendants, étudiants, sans-emplois ou retraités – reçoivent leur avis annuel de cotisation. Avec fatalisme car, ces dernières années, l’inflation ne s’est jamais démentie, et 2026 n’y échappera pas. Le secteur a annoncé des majorations de 3,4 à 10 % sur ce segment. Par ses témoignages, notre lectorat confirme : afin de compléter la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire (AMO), il faudra bien payer davantage qu’en 2025 son assurance maladie complémentaire (AMC).

Des prélèvements qui baissent

Sauf en Alsace-Moselle, où les assurés de trois départements (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle) ont moins à s’en faire sur ce front. Ils bénéficient d’un système qui, à condition de travailler ou d’avoir travaillé dans le privé une durée suffisante, les préserve des surprises. Le Régime local d’assurance maladie (RLAM), une complémentaire santé obligatoire héritée du rattachement, de 1871 à 1918, à l’Empire allemand, repose sur un prélèvement dont le taux ne peut varier que sur décision du conseil d’administration. Ce dernier est essentiellement composé de représentants des syndicats. Concrètement, « depuis 2022, la cotisation n’a pas bougé », souligne