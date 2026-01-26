Vous êtes plutôt entrecôte de bœuf ou filet de poulet ? Selon votre préférence, votre appétit contribue plus ou moins au réchauffement climatique. En effet, le quart de nos émissions de gaz à effet de serre est dû à notre assiette, dans laquelle les produits animaux pèsent plus lourd que les végétaux. Mais parmi les viandes, il existe aussi une hiérarchie : le bœuf et l’agneau sont accusés de tous les maux, tandis que le poulet et le porc sont portés aux nues. La réalité est plus complexe, quand on se penche sur les systèmes d’élevage dans leur globalité.

Les Français mangent de plus en plus de volaille, et de moins en moins de viande bovine ou ovine. Une bonne nouvelle pour la planète ? A priori oui, la production de viande rouge étant beaucoup plus émettrice de gaz à effet de serre que celle de viande blanche. Ainsi, 1 kg de bœuf émet 6 fois plus d’équivalent CO 2 (eqCO 2 ) que 1 kg de poulet.

Le bœuf émet 6 fois plus de gaz à effet de serre que le poulet © AndiPoe - stock.adobe.com Chiffres Ademe

Le stade de l’élevage est de loin le plus coûteux : il représente les deux tiers du poids carbone total du poulet, et la quasi-totalité du bœuf (98 %), le reste étant dû aux émissions lors de la transformation (en particulier concernant le poulet), de l’emballage et du transport.

Ruminer plombe le bilan carbone du bœuf

Pourquoi