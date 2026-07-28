Cahiers, copies, papier : que valent les labels environnementaux des fournitures scolaires ?

Les produits de papeterie sont nombreux à porter des labels environnementaux, comme FSC, PEFC ou l’Écolabel européen. Mais tous n’ont pas la même portée. Décryptage et conseils avant de devoir acheter les fournitures scolaires pour la prochaine rentrée.

Dans cet hypermarché, le rayon des fournitures scolaires est en place depuis plusieurs semaines. Et les labels écolos sont faciles à y trouver. La ramette de « papier ultra blanc » arbore la certification PEFC, avec son logo représentant des arbres stylisés. Même label sur les copies simples et doubles de marques Oxford et Clairefontaine. Du côté des cahiers, c’est l’Écolabel européen, avec son logo en forme de fleur, qui s’affiche sur de nombreuses références, y compris celles à la marque de l’enseigne.

La plupart des consommateurs ont déjà vu ces labels, sans pour autant connaître leur signification précise… ni leurs limites ! Faut-il s’y fier si l’on veut verdir ses achats de papeterie ? En tout cas, ils sont omniprésents. « Les certifications se sont beaucoup développées dans la foulée du Grenelle de l’environnement un peu avant 2010, explique Charles Nusse, trésorier de l’Union de la filière papetière et directeur général d’Exacompta-Clairefontaine. Aujourd’hui, elles sont presque généralisées. Même les distributeurs qui étaient moins regardants proposent désormais des cahiers certifiés. »

Forêts gérées durablement

Les labels les plus répandus sont les certifications