Vert ou beige, parfum lavande ou mojito, « authentique », « traditionnel », « à 72 % d’huile »… Derrière une même appellation se cachent en réalité une multitude de savons. Mais lesquels sont vraiment « de Marseille » ? En l’absence de cahier des charges officiel, difficile de s’y retrouver. Suivez le guide !

Fille du Sud, installée à La Ciotat (13), j’ai grandi entourée de cubes de savon vert. Et pourtant il m’a fallu des heures, en tant que journaliste, mais aussi comme simple consommatrice, pour comprendre ce que j’achetais en mettant du « savon de Marseille » dans mon caddie. En grande surface, entre un drive E. Leclerc et un hypermarché Carrefour, ces produits solides aux noms évocateurs sont proposés à des prix qui vont de 3,62 à 29,34 € le kilo.

Toutefois, à la lecture de l’étiquette, le mythe se fissure rapidement : huile de palme en tête, parfois suif de bœuf (graisse animale fondue), « cuisson au chaudron » brandie comme un argument massue… et presque jamais de lien réel avec Marseille ni avec l’huile d’olive.

Sur les marchés de la Côte d’Azur, si le décor change, la confusion demeure. Les cubes s’empilent, les prix varient, mais l’achat s’effectue en pleine opacité : pas d’emballage, donc pas de liste d’ingrédients, et rarement des explications fiables. Les touristes glissent ces savons dans leurs valises, convaincus