Fascia - Une enveloppe aux propriétés fascinantes

Fine membrane entourant les organes, le fascia a longtemps été considéré comme une enveloppe sans véritable importance. Depuis quelques décennies, il bénéficie d’un regain d’intérêt, dû à la découverte de ses propriétés étonnantes. Mais il est aussi l’objet de fausses promesses santé, mises en avant dans la prétendue « fasciathérapie ».

Dès l’Égypte ancienne, la dissection révèle, sous la peau, une membrane qui entoure des organes et des muscles. Elle est désignée en 1615, pour la première fois, sous le nom de fascia, soit « objet en forme de bande », en latin. On le considère alors comme un emballage passif. Mais les progrès techniques d’analyse, vers les années 2000, apportent un éclairage nouveau sur le fascia et ses différentes formes (lire l’encadré).

Composé d’un réseau de fibres de collagène et d’élastine qui lui confère à la fois structure et souplesse, il est très riche en acide hyaluronique. Ce dernier constitue un gel capable d’absorber et de stocker l’eau, comblant les espaces entre les fibres du fascia. Cette sorte d’éponge amortit la pression et facilite le coulissement des tissus. On a découvert, plus récemment, que cette matrice spongieuse participait à la circulation des molécules et des cellules qui transitent jusqu’aux organes via le liquide interstitiel.

Il est maintenant établi que le fascia