Une devanture turquoise, des rayons ultra-éclairés, de la musique en fond sonore et une touche d’humour avec ce bonhomme – mascotte de l’enseigne – qui soupire : « Tous ces petits prix finissent par m’écœurer. » Le ton est donné dès l’entrée du magasin Normal du centre commercial Vélizy 2 (Yvelines) : se faire plaisir pour quelques euros, dans un univers ludique, bien loin de l’atmosphère parfois lugubre des hard discounters des zones périurbaines.

Alors que la guerre fait rage dans la grande distribution, entre les chaînes d’hypermarchés et le e-commerce, force est de constater que Normal – en se spécialisant dans les produits d’hygiène et beauté ainsi que dans la snackfood – a su trouver sa place. La chaîne danoise, implantée dans 9 pays européens, a ouvert en France 220 magasins en l’espace de 6 ans, avec un chiffre d’affaires qui a plus que doublé entre 2023 et 2024. « Les gens ne veulent plus passer 4 heures dans les allées