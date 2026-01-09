Un défroisseur vapeur, ou steamer , est un appareil conçu pour rafraîchir rapidement les vêtements sans table à repasser. Grâce à la vapeur projetée sur un habit suspendu, il détend les fibres et atténue les plis légers causés par le transport ou le rangement. Facile à utiliser et rapide à chauffer, il convient surtout aux retouches occasionnelles et aux textiles faciles à défroisser, comme les synthétiques ou le coton léger. En revanche, il ne permet ni de marquer les plis ni d’obtenir la finition d’un fer ou d’une centrale vapeur. Le défroisseur constitue donc un complément pratique, à la maison comme en voyage, mais ne remplace pas un repassage classique.

Comparatif Défroisseurs vapeur Voir le comparatif

En résumé Un défroisseur à main suffira pour les rafraîchissements ponctuels. Un valet, ou défroisseur vertical, sera préférable pour défroisser plusieurs vêtements.

Le débit de vapeur est un indicateur à prendre en compte.

Assurez-vous que le modèle choisi est facile à manipuler et, en particulier, qu’il n’est pas trop lourd.

La capacité du réservoir est très variable selon les modèles. Pas besoin d’en prendre un grand si vous ne rafraîchissez qu’un vêtement de temps à autre.

Qu’est-ce qu’un défroisseur vapeur ?

Un défroisseur vapeur, aussi appelé steamer, aide à l’entretien des textiles, comme les fers à repasser et les centrales vapeur. Il sert à lisser les plis d’un vêtement sortant d’une valise ou d’un sac, ou qui, resté plié trop longtemps sur une étagère, a besoin d’être rafraîchi avant d’être porté.

Plusieurs marques mettent en avant la désinfection des textiles grâce à la vapeur : utiliser un défroisseur permettrait d’espacer les lessives… Nous ne prenons pas cette allégation en compte dans notre test de défroisseurs vapeur. Les défroisseurs seraient même efficaces contre les punaises de lit… Mais nous rappelons que la chasse à ces nuisibles tenaces nécessite de vaporiser dans des recoins souvent difficiles d’accès, une manœuvre qui n’est guère simple avec un défroisseur.

Les défroisseurs vapeur sont-ils efficaces sur tous les types de tissus ?

L’appareil s’utilise sur les tissus faciles à repasser comme les synthétiques, le coton et le lin. Sauf si vous n’êtes pas très regardant sur les finitions et que vous repassez peu, un défroisseur ne remplacera pas une centrale à vapeur ou un fer, mais viendra en complément. Les personnes préférant n’utiliser qu’un appareil se tourneront plutôt vers une centrale à vapeur ou un fer à repasser classique.

Quelles différences entre un défroisseur vapeur et un fer à repasser ?

Les défroisseurs vapeur sont généralement plus rapides et plus faciles à utiliser pour les retouches rapides et les vêtements délicats. Ils sont également plus faciles à transporter dans une valise ou un sac de voyage. En revanche, les fers à repasser ou centrales à vapeur, accompagnés d’une bonne table à repasser, offrent de meilleures performances de repassage, ce qui est utile pour les tissus épais et les plis tenaces.

Les avantages et inconvénients d’un défroisseur par rapport aux fers à repasser et aux centrales vapeur

Les +

Transportabilité

Pas de table à repasser

Encombrement

Les -

Efficacité

Poids

Impossibilité de marquer les plis sur une chemise ou un pantalon

Risque de traces d’eau sur les textiles vaporisés

Un défroisseur vapeur correspond-il à vos besoins ?

Adapté pour un rafraîchissement ou une retouche, à la maison ou en voyage

Pas besoin de table à repasser, contrairement aux fers et centrales

Peut dépanner pour les textiles légers et fins (synthétiques)

Ne remplace pas un fer ou une centrale pour les textiles épais (coton) ou exigeants (lin)

Contrairement à un fer ou à une centrale, un défroisseur ne fonctionne pas en pressant le vêtement sur une table à repasser. Il s’utilise généralement à la verticale, sur un habit suspendu à un cintre. Un usage à l’horizontale est parfois possible, mais peu utile en pratique. Selon les modèles, la tête de l’appareil doit toucher le vêtement pour le lisser, passer à ras du tissu ou en laissant un espace de quelques centimètres.

L’utilisation d’un défroisseur ne demande pas de compétences particulières, contrairement au repassage, qui nécessite une familiarisation technique pour apprendre à faire les plis et à bien négocier cols et poignets de chemise. Il suffit grosso modo de suivre les indications de la notice. Selon la fragilité et l’épaisseur du textile, la tête de l’appareil sera positionnée à quelques millimètres ou au ras du vêtement. En maintenant le tissu en place avec la main libre, il faut déplacer la tête du défroisseur de haut en bas, sur toute la surface. S’agissant d’un rafraîchissement, il n’est normalement pas nécessaire de s’occuper des parties difficiles comme le col ou les poignets.

Peut-on utiliser des produits ou des parfums dans le réservoir d’eau ?

Non, il est déconseillé de mettre des produits dans le réservoir d’eau, car cela peut endommager l’appareil et annuler la garantie. Utilisez uniquement de l’eau (eau du robinet pure ou mélangée avec de l’eau déminéralisée dans les zones très calcaires). Comme pour les fers et centrales, évitez l’eau de pluie ou celle issue des réservoirs de condensation des sèche-linge, qui pourraient contenir des particules ou des résidus de détergent indésirables.

Les défroisseurs vapeur sont-ils bruyants ?

Ils sont généralement plus silencieux que les centrales vapeur, en particulier s’ils n’intègrent pas de pompe à l’image des fers à repasser les plus classiques. Cependant, ils produisent un léger bruit de bouillonnement lorsqu’ils chauffent, ou de sifflement lorsqu’ils génèrent de la vapeur.

Défroisseur vapeur à main ou vertical ?

Si vous défroissez beaucoup d’habits à chaque utilisation, il peut être intéressant d’investir dans un défroisseur vertical, ou valet, dont le réservoir est adapté à des sessions longues. Pour rafraîchir une chemise de temps à autre, ou pour emporter en voyage, un appareil à main, moins coûteux, suffit.

Les défroisseurs à main

© estradaanton - stock.adobe.com

Compacts, ils sont parfaits pour les retouches rapides et les voyages ou les déplacements professionnels. Le système de chauffe et le réservoir sont solidaires de la tête de l’appareil, qui n’est pas nécessairement une semelle. Selon les modèles, elle ressemblera davantage à une brosse d’aspirateur, à une douchette ou au scanner d’une caisse de supermarché ! Les prix sont compris entre 30 € et 120 €.

Les +

Transportabilité

Prix

Les -

Capacité du réservoir

Poids de la tête

Les défroisseurs verticaux

© iStock - SeventyFour

Aussi appelés « valets », ils comportent une base se rapprochant de celle d’un aspirateur, qui stocke l’eau dans son réservoir. Elle reste posée au sol, la tête seule étant mobile, reliée au corps de l’appareil par un flexible où passe la vapeur, comme sur une centrale. Enfin, un support constitué d’un tube vertical ajustable en hauteur et d’un cintre à son extrémité sert à suspendre le vêtement. Plus puissants, ils sont adaptés à un usage domestique fréquent. Ils sont aussi plus coûteux : prévoyez de 100 € à plus de 500 € !

© quechosir.org La forme de la tête est très différente d’un défroisseur à l’autre.

Les +

Capacité du réservoir

Tête facile à utiliser

Les -

Non transportables

Prix (plus de 100 €)

Quels critères pour choisir un défroisseur vapeur ?

Puissance et débit de vapeur

Comme pour d’autres appareils de repassage ou électroménagers, la puissance affichée n’a pas tellement de sens. Elle a, au mieux, un impact sur la durée de chauffe. Il vaut mieux retenir comme critère de choix le débit de vapeur, meilleur indicateur de l’efficacité de défroissage. 25 g/min semblent un minimum.

Autonomie et capacité du réservoir

En théorie, l’autonomie est illimitée, mais un petit réservoir de 70 ml n’ira pas bien loin ! Il sera nécessaire de refaire le plein en cours de route, si on a plus de 2 ou 3 pièces à défroisser… La capacité du réservoir d’eau varie selon les modèles. Les défroisseurs à main ont généralement des réservoirs plus petits, offrant 10 à 15 minutes de vapeur continue, tandis que les modèles verticaux peuvent avoir des réservoirs plus grands, assurant jusqu’à 1 heure d’utilisation.

Il faut aussi faire attention à la commodité du réservoir. S’il est amovible, mieux vaut qu’il soit facile à enlever et à remettre en place. Veillez aussi à ce que le niveau d’eau soit bien visible, et l’ouverture assez large pour éviter d’en renverser. Une mauvaise conception sur ces deux points peut rendre l’usage très fastidieux.

Temps de chauffe

Le gain de temps est un des arguments commerciaux du défroisseur. Vérifiez toutefois la durée de préchauffage indiquée par le fabricant, car elle est très variable selon les modèles : de 15 secondes sur certains modèles haut de gamme à plus de 1 minute…

Ergonomie et maniabilité

Contrairement au fer qui, tout en sollicitant régulièrement le poignet et le bras, repose pour l’essentiel sur la table de repassage, le défroisseur est tenu à la main tout le temps de l’utilisation. Même si son poids dépasse rarement 1,3 kg, il faut compter avec l’eau du réservoir, et la posture peut vite fatiguer les muscles. En magasin, n’hésitez pas à soupeser les différents modèles et à les comparer. Profitez-en pour en vérifier l’équilibre, testez les boutons de commandes, et assurez-vous que la conception de l’appareil vous convient. Un cordon d’alimentation assez long peut être intéressant, les prises n’étant pas toujours à proximité de l’endroit où vous pourrez suspendre votre vêtement. Utile aussi pour rafraîchir des rideaux sans les décrocher ! Notez qu’il existe des défroisseurs pliants, ou dont la conception longiligne facilite le transport dans une valise.

Les accessoires

À côté des appareils simples qui n’assurent que le rafraîchissement de matières résistant bien à la chaleur comme le coton ou le lin, ou qui se repassent facilement comme les synthétiques, d’autres offrent la possibilité de rafraîchir des textiles plus délicats, ou plus épais comme les manteaux, d’une part en prévoyant plusieurs modes ou niveaux de puissance, d’autre part grâce à des brosses ou bonnettes adaptées, qui peuvent aller jusqu’à ôter les bouloches, les poils d’animaux et les cheveux.

© Calor

Pour limiter le risque de brûlure, un gant antichaleur est parfois fourni avec l’appareil.

© Calor / iStock - Aleksej Sarifulin

Un cintre pliant ou un crochet équipe certains modèles.

Une pince à plis peut être utile pour les pantalons de costume et les chemises.

Une planche pour défroisseur permet de poser le vêtement pour en vaporiser certaines parties à plat.

La semelle

Un défroisseur ne comporte pas systématiquement de semelle, contrairement à un fer à repasser. Quand il y en a une, elle peut être en céramique, en aluminium ou en acier inoxydable.

Sécurité

L’utilisation d’un défroisseur peut occasionner des brûlures, car la main libre a tendance à se positionner au même niveau que l’appareil pour maintenir le tissu en place, et peut recevoir de la vapeur très chaude par accident. L’utilisation d’un gant, parfois fourni, limite les risques. L’arrêt automatique peut être une bonne option pour les têtes en l’air : le défroisseur s’arrête tout seul après une période d’inutilisation.

Comparatif Défroisseurs vapeur Voir le comparatif

Les principales marques de défroisseurs vapeur

Entrée de gamme

(jusqu’à 50 €) Moyenne gamme

(40 € à 100 €) Haut de gamme et valet

(au-delà de 100 €) Marques spécialistes du repassage Calor

Philips Calor

Philips

Braun Laurastar Marques spécialistes des défroisseurs - Conair

SteamOne

Steamery Steamery

SteamOne Marques de distributeurs Silvercrest (Lidl)

Proline (Darty)

Qilive (Auchan)

Klindo (Carrefour)

Beldray Vedette (But)

EssentielB (Boulanger) -

Les défroisseurs d’entrée de gamme, vendus sous marque de distributeur (MDD) ou non, sont des appareils à main dotés d’un petit réservoir, le plus souvent de facture simple. Ils sont parfois livrés avec une brosse pour vaporiser les vêtements épais.

Les appareils de moyenne gamme comportent souvent un réservoir un peu plus grand (mais pas systématiquement) et assurent un débit de vapeur au-delà de 25 g/min. À ce prix, il est légitime de s’attendre à disposer de plusieurs modes de puissance et d’au moins 2 brosses.

Les appareils les plus coûteux sont soit des défroisseurs verticaux, soit des défroisseurs à main haut de gamme. Veillez à en avoir pour votre argent : débit de vapeur autour de 30 g/min, long câble, chauffe rapide et réservoir généreux doivent être au rendez-vous !

Après chaque utilisation, veillez à vider le réservoir pour éviter le développement de bactéries et le dépôt de résidus. Selon les indications de la notice et la dureté de l’eau utilisée, un nettoyage régulier est nécessaire pour éliminer le tartre. Si le mode d’emploi n’affiche pas de contre-indication, le vinaigre ménager blanc dilué est très efficace. Remplissez-en le réservoir et faites fonctionner le défroisseur dans le vide jusqu’à ce qu’il ne reste plus de liquide. Rincez ensuite le réservoir, remettez-y de l’eau claire et faites un nouveau cycle pour éliminer tout le produit. Quand il n’y a plus d’eau, assurez-vous que la tête est bien propre. Le défroisseur est de nouveau prêt à l’usage.

Quelques modèles sont dotés d’un dispositif de collecte du calcaire ou d’un programme spécifique à activer. Reportez-vous à la notice pour vous assurer de bien l’utiliser et l’entretenir.

Bon à savoir Comme les fers à repasser, les défroisseurs ne sont pas concernés par l’obligation de disponibilité des pièces détachées. Il est donc probable qu’elles ne soient pas fournies.