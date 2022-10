Approvisionnement en gaz

Myecogaz.com (1) est un service d’alerte gratuit, tout comme Monecowatt.fr. Rien de plus simple que de s’inscrire pour recevoir les alertes de GRTgaz, le gestionnaire en charge du transport et de l’acheminement du gaz. Elles interviendront en cas de forte tension sur l’approvisionnement ou de risques de coupures si la consommation demeure aussi élevée les jours suivants. Il suffit de communiquer son numéro de téléphone portable ou son adresse mail, au choix, pour les recevoir.

Mais c’est aussi un appel à la sobriété énergétique tout au long de l’hiver que lance GRTgaz, tout comme RTE l’a fait sur l’électricité avec Écowatt. Car même si les stocks sont remplis à ce jour à près de 100 %, la guerre en Ukraine rend le réapprovisionnement beaucoup moins sûr qu’auparavant.

Attention aux faux sites Écogaz !

Surtout ne pas se tromper en tapant le nom du site, c’est bien .fr à la fin pour Monecowatt.fr, et .com pour Myecogaz.com. Si vous tombez sur un site qui vous demande votre nom et vos coordonnées, vous n’êtes pas à la bonne adresse. Elle est ressemblante mais il s’agit de sites commerciaux sans scrupules qui espèrent tirer profit des erreurs de consommateurs ayant mal tapé l’adresse.