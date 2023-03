© Quentin Decorps @ ContinentalProductions Citroën ë-C4X Premières impressions

Version allongée de la Citroën C4, la C4X devient une berline tricorps, c’est-à-dire avec un coffre proéminent. Si cela lui apporte un design particulier, la voiture ne gagne pas forcément en praticité. Dans sa version électrique, elle s’avère très agréable mais juste en autonomie et ne fait pas de cadeaux en termes de tarifs.

Pour séduire plus de clients, Citroën a décidé de proposer une version rallongée de 24 cm de sa berline C4 commercialisée depuis 2020. Sa nouvelle ligne à trois volumes (capot avant, habitacle et coffre) lui confère un style particulier.

Qualité de vie à bord

Les changements à l’intérieur de cette nouvelle déclinaison à coffre de la Citroën C4 sont tout bonnement inexistants. Et c’est bien dommage car on aurait aimé que certains défauts de la C4 soient corrigés, notamment l’affichage pas très moderne de l’écran central et le manque de pertinence de la navigation. Idem concernant le combiné d’instruments numérique qui reste sommaire et dont il est impossible de modifier l’affichage. Heureusement l’affichage tête haute, lisible, s’avère très pratique pour le conducteur.

L’habitabilité de cette version est également identique à celle de la berline classique et, à l’avant comme à l’arrière, tous les occupants disposeront de suffisamment de place pour voyager correctement. Dommage que les sièges avant, bien que très confortables, manquent légèrement de maintien en latéral.

Et, en ce qui concerne la grande nouveauté de la C4X, à savoir le coffre, nous serons mitigés. Car si sa capacité atteint désormais 510 litres (contre 380 l pour la C4 classique), on regrette fortement que la forme de son ouverture ne permette pas un chargement aisé, notamment pour des objets encombrants. Installer une grosse valise pourra alors relever du défi : un défaut souvent constaté sur les berlines tricorps. Enfin, il faudra quasiment se coucher pour aller chercher les objets qui auront glissé au fond du coffre.

Au volant

La ë-C4X est équipée d’un moteur électrique de 100 kW (136 ch) alimenté par une batterie de 50 kWh (en fait seulement 46 kWh de capacité utile). Sur un trajet de 120 km composé de voies rapides interurbaines et de circulation en ville, notre consommation moyenne s’est établie à 18,7 kWh, ce qui est assez raisonnable. À l’arrivée, il nous restait encore 54 % de réserve de courant et 124 km d’autonomie annoncée. Ce qui porte la distance maxi à parcourir à 244 km, une valeur assez éloignée des 360 km annoncés par le constructeur ! Et si on décide d’emprunter les autoroutes, la consommation dépasse les 21 kWh aux 100 km, ce qui imposera des arrêts tous les 200 km pour éviter la panne. C’est un peu juste tout de même.

Question recharge, la Citroën ë-C4X dispose de série d’un chargeur embarqué de 7,4 kW (une version à 11 kW est proposée en option à 400 €). De base, il faudra donc 7,5 h pour effectuer une recharge complète depuis une wallbox de 7,4 kW. Sinon, pour la recharge en courant continu, sur les bornes publiques, la puissance maxi peut atteindre 100 kW, ce qui permettra d’obtenir 80 % de charge en 30 minutes.

Sur route, la mécanique s’est avérée agréable à conduire et la voiture très silencieuse… à condition de rouler sous les 110 km/h. Au-delà, on note l’apparition de bruits d’air et de roulement. Les accélérations sont sans reproche particulier et le moteur répond sans sourciller. Nous avons apprécié le grand confort de la voiture qui permet de voyager dans d’excellentes conditions. Les suspensions assurent une très bonne filtration des irrégularités de la chaussée tout en maîtrisant parfaitement les mouvements de caisse dans les virages. À cela s’ajoute une direction précise et agréable. Enfin, le freinage est appréciable et facile à doser. Un petit regret sur cette version électrique : il n’y a pas de réglage de niveau du mode B. Une fois activé, ce système qui offre une meilleure récupération d’énergie au freinage ne permet pas un roulage en mode 1 pédale et ne permet pas l’arrêt complet de la voiture.

Sécurité

Comme pour sa petite sœur, la nouvelle Citroën ë-C4X se targue de pouvoir utiliser jusqu’à 20 systèmes d’aide à la conduite, destinés à améliorer la sécurité au volant ou à réduire le stress du conducteur et des passagers. Il s’agit toutefois de systèmes désormais communs comme le régulateur de vitesse adaptatif (fonctionnant jusqu’à l’arrêt), le freinage automatique d’urgence, la lecture des panneaux de signalisation, l’aide à la conduite semi-autonome de niveau 2, etc.

La Citroën ë-C4X en résumé Originalité dans le catalogue de Citroën : alors que les versions à moteur thermique de la C4X sont proposées à 700 € de plus que la C4 thermique classique, la version électrique ë-C4X (entre 39 950 € et 43 450 €) s’affiche à 1 250 € en-dessous de cette dernière. Un gain non négligeable qui fera plus facilement accepter son coffre peu ergonomique. Mais ce prix est difficile à défendre face à une Tesla Model 3, désormais proposée à 44 990 € et qui offre plus de 130 km d’autonomie supplémentaires et un équipement technologique plus moderne. Les + Confort

Agrément de conduite

Habitabilité

Facilité de prise en main Les - Autonomie contenue

Ouverture du coffre

Graphisme de l’écran central basique