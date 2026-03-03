Le médiateur national de l’énergie vient de mettre à jour le taux de saisine en médiation des fournisseurs de gaz et d’électricité. Cet indicateur rend compte de la qualité du service client de ces opérateurs.

Quels sont les fournisseurs ayant les plus mauvais taux de saisine ?

L’essentiel Les fournisseurs Plenitude, Ekwateur et Vattenfall affichent les taux de saisine les plus élevés en 2025, témoignant d'une qualité de service client bien inférieure à la moyenne nationale.

À l'opposé, Enercoop domine le classement avec le meilleur service client. À noter toutefois que cette bonne gestion s'accompagne de tarifs peu compétitifs.

Ce classement exclut toutefois les petits fournisseurs, ce qui peut masquer les mauvaises pratiques de certains acteurs, comme Wekiwi.

Plenitude, Ekwateur et Vattenfall. Ces trois fournisseurs d’énergie sont ceux pour lesquels le médiateur national de l’énergie a enregistré le plus de saisines rapportées au nombre de leurs clients en 2025.

Chaque année, cette instance chargée de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les opérateurs du secteur de l’énergie met à jour cet indicateur qui permet de juger de la qualité du service client des fournisseurs de gaz et d’électricité. C’est un critère important à prendre en compte, notamment lorsqu’on cherche à changer de fournisseur.

Ce taux rend ainsi compte du nombre de fois que le médiateur est saisi, pour chaque fournisseur, d’un litige avec l’un de ses clients. Pour pouvoir les comparer, le nombre de saisines est rapporté pour 100 000 contrats résidentiels.

Très mauvais pour Plenitude… très bon pour Enercoop

Ainsi, en 2025, le taux de saisine moyen était de 25 saisines pour 100 000 contrats.

Plenitude, la nouvelle marque commerciale du fournisseur italien Eni depuis octobre 2024, est plus de deux fois au-dessus avec un taux de saisine de 62. On n’est guère surpris, tant ce fournisseur a une réputation sulfureuse.

Une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a montré qu’Eni avait induit en erreur 77 016 clients en leur adressant des échéanciers trompeurs entre mai 2022 et mai 2023. En septembre 2025, la société avait accepté de payer une amende de 275 000 euros pour clore ce litige.

Ekwateur, avec un taux de saisine de 45, et Vattenfall, avec un taux de saisine de 43, sont aussi très au-dessus de la moyenne.

Pour autant, ces trois fournisseurs ont 3 étoiles (sur 4 possibles) dans la classification du médiateur qui les accorde à chaque fois que le taux de saisine est compris entre 26 et 90. Lorsque leur taux est inférieur ou égal à 25, les fournisseurs obtiennent 4 étoiles. Dix sont dans ce cas dans le classement qui vient d’être actualisé, basé sur 2025.

Dans le lot, Enercoop se distingue avec un taux de saisine de seulement 6, ce qui le range très nettement à la première place des fournisseurs avec le meilleur service client. Dommage en revanche que son offre d’électricité soit, en ce moment, parmi les moins compétitives du marché à la souscription. Très au-dessus en tout cas du tarif réglementé de vente d’électricité (TRVE), dont les prix sont encadrés par les pouvoirs publics et qui a été actualisé début février.

Parmi les bons élèves, outre Enercoop, on trouve également Ilek et Gaz de Bordeaux, avec un taux de saisine de 14, puis Octopus Energy (15), EDF (17) ou encore TotalEnergies (18).

Des fournisseurs non notés

Le médiateur de l’énergie indique à chaque fois le taux de saisine des fournisseurs dans les pages de résultats de son comparateur des offres d’énergie. Il y a toutefois un bémol avec cet indicateur : il n’est calculé que pour les opérateurs ayant plus de 50 000 contrats résidentiels.

Plusieurs passent ainsi à la trappe, comme Yéli, la marque nationale de Gaz Électricité Grenoble (GEG), Dyneff, Elmy, Urban Solar ou encore Wekiwi. Or, ce dernier, par exemple, a bien mauvaise réputation. Son taux de saisine 2024 – date à laquelle il avait encore plus de 50 000 clients résidentiels – grimpait ainsi à 546. Par ailleurs, il a écopé, ces trois dernières années, d’un carton rouge du médiateur national de l’énergie.