Une trentaine d’énergéticiens se partagent le marché. Ça vaut le coup de faire jouer la concurrence, d’autant qu’on peut changer d’opérateur à tout moment et sans frais. Mais ne foncez pas tête baissée !

1. Repérez le tarif bleu

Le tarif réglementé de vente de l’électricité (TRVE) est une offre encadrée par l’État, mise à jour en février et en août, et surtout proposée par EDF via son « tarif bleu ». Il est donc possible d’y souscrire. C’est aussi un bon repère pour comparer les autres offres du marché. Les fournisseurs doivent mettre en ligne une grille tarifaire détaillant le prix du kilowattheure (kWh) et celui de l’abonnement. Ce dernier constitue la part fixe de votre facture, à payer quelle que soit votre consommation. L’enjeu : trouver la meilleure combinaison entre les prix de l’abonnement et du kWh. Cela implique de bien connaître sa consommation annuelle d’électricité.

Comparateur Comparateur Gaz & Électricité gratuit Voir le comparatif

2. Jaugez les risques

Ne regardez pas que les tarifs à la souscription. Leur évolution compte aussi ! Dans les offres à prix fixes, ils ne bougent pas sur la durée annoncée. En général, un an, parfois trois. Attention, les fournisseurs répercutent au moins les hausses de taxes décidées en cours de contrat – et, fréquemment, d’autres coûts soumis aux évolutions réglementaires. Ainsi, ces offres ne sont pas tout à fait à prix fixes. Mais elles restent plus stables que celles à prix variables, souvent indexées sur le TRVE et donc susceptibles d’évoluer à la hausse ou à la baisse deux fois par an. Les offres indexées sur les marchés de l’électricité, plus rares, voient leurs prix fluctuer tous les mois : compétitifs à la souscription, ils peuvent vite devenir prohibitifs ! Nous les déconseillons.

3. Tentez les heures creuses

À quelques exceptions près, vous avez le choix entre deux options : base ou heures pleines/heures creuses. Dans la première, le prix du kWh ne change jamais. Dans la seconde, on jongle entre deux tarifs : cher en heures pleines, mais très intéressant en heures creuses. Ces dernières sont au nombre de huit par jour et sont placées la nuit, mais de plus en plus aussi en début d’après-midi. Cette option devient rentable si vous parvenez à y décaler 30 % de vos consommations (recharge de la voiture, lave-linge…).

4. Regardez le taux de saisines

C’est un bon indicateur de la qualité de service de votre fournisseur. Il est donné par le médiateur national de l’énergie (Energie-info.fr). Ce dernier comptabilise, pour chaque acteur, le nombre de fois où il a été saisi, sur 12 mois, pour résoudre un litige avec des clients. Ce nombre est ensuite rapporté à 100 000 contrats. Le classement des opérateurs, qui dépend de leur taux de saisine, est mis à jour chaque année (vers septembre) sur le site du médiateur. Le bonnet d’âne revient à Wekiwi.

* Saisines reçues entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025 pour 100 000 contrats résidentiels.

→ Lire aussi : Gaz et électricité - Wekiwi, un fournisseur dont il faut se méfier

5. Ciblez la bonne puissance

Changer de contrat est l’occasion de faire le point sur la puissance électrique délivrée à votre compteur. Exprimée en kilovoltampère (kVA), elle détermine le nombre d’appareils pouvant fonctionner simultanément sans coupure de courant. Plus la puissance demandée est élevée, plus le prix de l’abonnement grimpe, alors évitez de surdimensionner. Chez les particuliers, la plus répandue est 6 kVA. Pour un studio non chauffé à l’électricité, 3 KVA suffisent. Mais une maison de plus de 80 m2 peut nécessiter 9 kVA selon vos équipements.

Complexification Les fournisseurs dégainent de plus en plus d’offres sur mesure pour les foyers dotés de véhicules électriques ou de panneaux solaires. D’autres cherchent à tirer profit des productions d’électricité souvent abondantes (et donc peu chères) en milieu de journée grâce à l’essor du photovoltaïque. Apparaissent ainsi des heures « supercreuses » pour recharger sa voiture, des batteries virtuelles pour autoconsommer au maximum son électricité solaire, voire des offres avec deux grilles tarifaires : l’une l’été, l’autre l’hiver. Cela va dans le bon sens, mais il faut bien décrypter les contrats. Exemple avec Happy heures vertes, d’Engie : on a deux heures d’électricité quasi gratuites par jour, à choisir entre 13 h et 17 h. Mais, le reste de la journée, le prix s’envole…