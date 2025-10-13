« 2 heures de consommation d’électricité verte à 0 € HTT tous les jours », promet Engie pour vendre sa nouvelle offre de fourniture d’électricité à destination des particuliers lancée tout début octobre.

Comme toujours, l’argument marketing est coiffé d’un astérisque renvoyant vers le bas de la page web, sur un paragraphe écrit en petits caractères qu’il vaut mieux lire. « Happy heures vertes » ‒ c’est son nom ‒ est une offre d’électricité verte limitée dans le temps. Elle n’est proposée que pour une durée d’un an et pour les 100 000 premières souscriptions. Elle est au prix de marché articulée autour de 3 tarifications horaires. La journée comprend ainsi 16 heures pleines marquées par un tarif du kilowattheure (kWh) élevé, et 6 heures creuses, de minuit à 6 h du matin, avec un tarif plus attractif. Du classique jusque-là.

2 heures pas tout à fait gratuites

Mais Engie ajoute donc 2 heures vertes durant lesquelles le prix du kWh chute drastiquement… Sans pour autant être tout à fait gratuit. Le fournisseur continuera de facturer les taxes et autres contributions sur l’électricité. Durant ces 2 heures, le prix du kWh TTC sera ainsi facturé 3,5 centimes (cts) d’euros, un tarif qui reste tout de même très intéressant comparé, par exemple, aux 16,36 cts d’euros proposés en heures creuses au tarif réglementé de vente d’électricité (TRVE), l’offre dont les prix sont encadrés par l’État.

© Page Facebook Engie Sur Facebook, Engie met très en avant la gratuité des 2 heures de consommation de sa nouvelle offre.

Autre point important : ces 2 heures ne peuvent pas être placées n’importe quand dans la journée. Ne comptez pas en disposer tôt le matin ou en début de soirée, les deux moments où la demande d’électricité est globalement la plus forte en France (et donc les prix de l’électricité sur les marchés élevés). Non, ces 2 heures Happy vertes ne peuvent être positionnées qu’entre 13 h et 17 h et forcément à la suite. Au final, 3 créneaux sont possibles :

13 h-15 h

14 h-16 h

15 h-17 h

Des heures solaires

Cette nouvelle offre Happy heures vertes vise ainsi à vous faire décaler vos consommations d’électricité au maximum l’après-midi, lorsque la production d’électricité est de plus en plus fréquemment abondante, boostée par l’essor des énergies renouvelables, le solaire en tête. Mais, à ces heures méridiennes de la journée, la consommation nationale d’électricité est faible et ainsi cette électricité solaire pas si simple à valoriser ‒ au point que les prix de l’électricité basculent parfois dans le négatif ‒ pourra être exploitée.

L’essor progressif des énergies renouvelables en France commence ainsi à bousculer les offres des fournisseurs d’électricité. Engie n’est pas le premier à proposer des remises importantes sur le prix du kWh à des moments du jour ou de l’année où la production d’électricité d’origine renouvelable est attendue comme abondante. Les sociétés Octopus et Ohm Énergie ont lancé des offres (Éco Session pour le premier et Modulo pour le second) dont les prix du kWh varient suivant l’année et sont plus bas à la belle saison, entre le 1er avril et le 31 octobre, période pendant laquelle les fournisseurs estiment pouvoir acheter leur électricité sur les marchés à des prix moins chers grâce aux renouvelables. Ohm Énergie va jusqu’à proposer, pendant cette période, des « heures solaires », entre 11 h et 16 h, pendant lesquelles le prix du kWh est à 16,23 cts d’euros. On est proche donc du tarif heures creuses proposé au TRVE (16,36 cts d’euros) mais l’avantage est de disposer de 5 heures consécutives à ce tarif au beau milieu de la journée en plus de 8 autres heures creuses (à 16,31 cts d’euros) la nuit, entre 23 h et 7 h.

L’impératif de décaler ses consommations électriques…

Mais ces offres valent-elles le coup ? Si on en revient à Happy heures vertes d’Engie, forcément, le fournisseur focalise son discours commercial sur ces « 2 heures d’électricité gratuites » (en réalité quasi gratuites en TTC), en n’évoquant guère le reste, loin d’être aussi compétitif. L’abonnement déjà, soit la part fixe de la facture que vous payez quelle que soit votre consommation, qui vous reviendra à 192,07 € par an. C’est 4 € plus cher que celui proposé au TRVE, soit un léger surcoût. En revanche, une fois mis de côté ces 2 heures Happy vertes, le reste de la journée s’articule entre 16 heures pleines avec un prix du kWh à 24,48 cts d’euros, et 6 heures creuses à 19,08 cts d’euros. Des tarifs TTC nettement au-dessus de ceux proposés actuellement au TRVE, de 17,6 % en ce qui concerne les heures pleines (20,81 cts d’euros) et de 16,6 % pour les heures creuses (16,35 cts d’euros).

Dès lors, cette offre Happy heures vertes n’est pas toujours pertinente, ou du moins loin d’être à tous les coups la plus intéressante sur le marché. C’est le cas par exemple si vous vous chauffez à l’électricité et que vous avez ainsi des consommations importantes et non compressibles lorsque vous êtes à votre domicile. La nuit typiquement.

En revanche, cette nouvelle offre d’Engie pourra se révéler intéressante si vous êtes en capacité de reporter un maximum de vos consommations électriques sur ces 2 heures vertes et d’avoir les consommations les plus basses possibles en dehors de ce créneau. Toute une panoplie d’équipements électriques est programmable, du ballon d’eau chaude à la voiture électrique, en passant par le lave-vaisselle, le lave-linge… Et le développement du télétravail peut aussi rendre plus facile la valorisation de ces 2 heures quasi gratuites. Mais attention alors à la puissance électrique délivrée à votre compteur à laquelle vous avez souscrit dans votre contrat d’électricité. Engie ouvre son offre à partir de 6 kVA, la puissance la plus courante chez les particuliers. C’est peu. Si à cette puissance, vous lancez simultanément plusieurs équipements électriques pour profiter de ces heures Happy vertes, vous risquez de faire disjoncter votre installation électrique.

Ne pas se précipiter… et comparer

L’offre n’a beau être ouverte qu’aux 100 000 premières souscriptions, mieux vaut ne pas se précipiter et bien évaluer sa capacité à tirer pleinement profit de ces 2 heures à prix cassés avant d’y souscrire. Et surtout de comparer cette offre avec celles sur le marché, via notamment notre comparateur gratuit des offres d’électricité.