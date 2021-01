Hyundai Tucson (2021) Premières impressions

Entièrement nouveau, le Tucson nouvelle mouture arbore un style original, reçoit moult équipements et aides à la conduite ainsi que des moteurs modernisés. Hyundai aurait pu aller un peu plus loin en conférant à son SUV un comportement routier plus dynamique.

Beaucoup de chemin a été parcouru par le Tucson depuis la première génération de 2004. Pour cette quatrième mouture, élaborée sur un nouveau châssis, les lignes se sont affinées, la qualité de fabrication a très largement progressé, le niveau d’équipement a évolué et les moteurs ont été largement modernisés. Tous sont désormais hybrides dont une version rechargeable à venir. Autre bonne nouvelle : côté tarifs, Hyundai réussit à conserver son SUV en bonne place par rapport à la concurrence.

Qualité de vie à bord

L'habitacle du Tucson impressionne par son volume.

À bord du Tucson nouvelle génération, on apprécie la qualité de fabrication et le choix des matériaux, assez judicieux. Ces derniers sont de très bonne qualité et bien rembourrés. En s’installant, on est agréablement surpris par le volume de l’habitacle et sa configuration originale : en lieu et place de l’habituelle console centrale trône un large écran. D’une taille appréciable de 10,25 pouces (sur les finitions haut de gamme), il est situé au milieu de la planche de bord et permet de gérer du bout des doigts toutes les fonctions multimédia, de navigation et de chauffage/ventilation, évitant ainsi d’avoir des manettes en surface. La planche de bord est ainsi très fluide.

La tablette centrale se révèle pratique et très agréable à l'usage.

L’absence de levier de vitesses accentue la sensation d’espace et les boutons assurant désormais cette fonction sont très bien agencés. Une fois le contact mis, on découvre deux écrans lumineux et très lisibles. L’affichage des compteurs (dont la couleur change selon le mode de conduite sélectionné) est très lisible. Malgré l’absence de casquette au-dessus de cet écran, la luminosité est sans reproche, quelles que soient les conditions d’éclairage. À l’usage, le tout-tactile est plutôt appréciable et permet d’accéder rapidement au réglage désiré. Il faudra toutefois mémoriser l’emplacement de certaines fonctions pour éviter d’avoir à trop chercher en conduisant. En attendant, l’aide du passager sera précieuse.

Le levier de vitesses disparaît au profit de touches.

Le nouveau Tucson intègre la toute dernière version des services connectés (système Bluelink) associée au système de navigation. Cela offre une série d’avantages et services comme le guidage connecté (l’itinéraire est calculé à distance par un serveur pour une plus grande précision de trafic et un recalcul d’itinéraire plus rapide avant d’être envoyé au véhicule), le guidage fin de trajet (quand le conducteur gare sa voiture et finit le trajet à pied, le guidage continue sur le smartphone) et une nouvelle fonction de profil d’utilisateur. Parallèlement, grâce à l’application dédiée, les utilisateurs peuvent localiser leur véhicule, le verrouiller et le déverrouiller à distance ou encore afficher ses paramètres comme le niveau de carburant.

Plus long de 20 mm, plus large de 15 mm et avec un empattement allongé de 10 mm, le Tucson 2021 s’avère plus spacieux que son prédécesseur de 2015 et les passagers arrière profitent d’une longueur aux jambes supérieure de 26 mm.

En fonction de la finition, le volume de chargement a gagné entre 87 et 157 litres et atteint 616 litres (sièges en position) à 1 795 litres avec les sièges rabattus.

Le volume de coffre a certes augmenté mais reste moyen.

Au volant

Dans la gamme des motorisations, le Tucson offre un choix complet : essence ou diesel et, très prochainement, hybride rechargeable. Seul l’électrique manque à l’appel. À noter que les moteurs thermiques reçoivent un système d’hybridation (solution full hybride) à 48 volts. En essence, il s’agit du moteur Smartstream T-GDi 1,6 litre de 150 ch avec transmission à deux roues motrices et en diesel du moteur Smartstream CRDi 1,6 litre de 136 ch avec transmission à deux ou quatre roues motrices. Nous avons pris en main ce diesel associé à la boîte automatique à double embrayage et en version à deux roues motrices. Ce diesel mild-hybrid est donc assisté par un alterno-démarreur capable de fournir un surcroît de puissance maximum de 12 kW et permettant, selon le constructeur, de réduire jusqu’à 11 % les niveaux de consommation et d’émissions de CO 2 . Quoi qu’il en soit, lors de notre parcours composé à 80 % de routes et autoroutes et 20 % de ville, l’ordinateur de bord nous indique une consommation moyenne de 6,4 litres aux 100 km. Une valeur plutôt bonne compte tenu de la taille et du poids du SUV.

S’il est sobre, le moteur manque un peu de brio et s’avère un peu bruyant à bas régime. Toutefois, en cas de besoin d’une forte accélération, l’apport de puissance de l’électrique permet de pallier ce défaut.

Le moteur diesel hybride 48 volts est un peu bruyant mais relativement sobre.

Sur la route, le Tucson est agréable à conduire et très confortable. Un peu trop peut-être car il en deviendrait presque pataud et on aurait préféré des suspensions un peu plus dynamiques. On regrette aussi que sa direction soit si assistée car elle manque un peu de ressenti. Un défaut surtout perceptible sur les petites routes sinueuses. Le SUV, qui fait le plein en termes d’aides à la conduite, est aussi parfois un peu pénible à supporter. Bardé de systèmes de surveillance, les bips sonores sont en effet légion et, même en ayant une conduite tout à fait respectueuse, il est fréquent d’entendre ces avertissements, qui peuvent être annihilés lors de la configuration.

Après un petit temps d’adaptation, nous avons apprécié l’affichage des angles morts qui s’active avec la mise en service du clignotant. Attention car lorsqu’il pleut, ce dispositif est tout bonnement inutile : l’eau qui s’écoule devant les caméras situées sous les rétroviseurs empêche toute visibilité.

L'affichage des angles morts est efficace, sauf sous la pluie.

Sécurité

Le Tucson fait quasiment carton plein en termes d’équipements de sécurité. Selon les versions, il peut en effet recevoir de nouvelles aides à la conduite ou améliorées par rapport à la génération précédente. Par exemple, le freinage automatique d’urgence (avec reconnaissance des piétons et des cyclistes) dispose désormais de la fonction intersection. Quant au régulateur de vitesse intelligent, il est maintenant basé sur la navigation et reçoit la fonction d’anticipation des virages. Parmi les nouveaux dispositifs, on peut citer l’affichage des angles morts ou encore le système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse.