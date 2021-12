© Adobe stock Liste rouge de cosmétiques publiée par Que Choisir Une fake news largement relayée

Non, Que Choisir n’a pas publié de liste rouge épinglant trois cosmétiques Cien (Lidl) comme le prétendent plusieurs sites, se copiant les uns les autres. Explications.

« Si certains produits Lidl ont été distingués pour leur efficacité et leur composition, ce n'est pas le cas de tous. Voici la liste rouge établie par QuelProduit, l'application de l'UFC-Que Choisir. » Lorsque le site Pleinevie.fr a publié cette « alerte », le 16 novembre, nous avons été les premiers étonnés. Pourquoi la rédactrice a-t-elle décidé de faire ressortir trois cosmétiques de Lidl ? Mystère. Car si elle avait « passé au crible », comme elle le prétend, toutes les références Cien (la marque cosmétique de Lidl) présentes dans notre appli QuelProduit, elle aurait retrouvé beaucoup plus que trois mauvais élèves. Surtout, plus de 24 000 autres références, commercialisées par d’autres marques, sont aussi concernées par le code couleur rouge signalant un « risque significatif ». En réalité, nous n’avons publié récemment aucune « liste rouge » concernant les cosmétiques, ni épinglé les produits Cien. Bien au contraire, ce sont les marques les plus sûres que nous avons recemment distinguées.

© Site web Pleine vie Le site Pleinevie.fr a été un des premiers à évoquer une liste rouge, que nous n’avons pourtant jamais établie.

Mais Internet étant une formidable machine à copier, dans les jours suivants, de nombreux sites ont repris cette infox. Ni les rédactrices des sites connus comme Aufeminin.com ou Mariefrance.fr ni les employés d’autres sites plus obscurs comme arcadi.fr, objeko.com, distractify.club ou encore lacs-champagne.fr n’ont pris la peine de remonter à la source et de vérifier la véracité de l’information. Il y a quelque chose de fascinant à lire certains articles interminables ‒ pour favoriser le référencement par les moteurs de recherche et vendre plus de pub ‒ écrits dans un français approximatif (1) et qui se font passer pour du journalisme à coups de « décryptage » et de « on vous dit tout ». Pire, pour éviter que la duplication soit trop visible, certains croient bon d’enrichir leur texte… et rajoutent ainsi de grossières contre-vérités. L’un s’emmêle les pinceaux sur le classement par notre appli de certains ingrédients indésirables, l’autre écrit : « C’est par le biais de l’application QuelProduit qu’un panel de consommateurs a tiré la sonnette d’alarme. Selon ces anonymes, ces produits sont toxiques pour la santé. » C’est bien connu, nous demandons à des anonymes de se prononcer sur la toxicité des ingrédients !

La meilleure façon de connaître les informations dispensées par Que Choisir, c’est de nous lire et d’utiliser nos outils. Comme le conseillait un antique slogan toujours d’actualité : méfiez-vous des imitations !

D’autres sites ont repris l’information © Site web Aufeminin

© Site web Marie France

(1) Entre mille exemples, on peut lire sur arcadi.fr que « les produits de l’enseigne sont à éviter d’acheter ». Et que : « Le media d’enquête a dévoilé trois articles Cien qu’il faut se méfier. Notamment un produit conçu aux enfants. »